Ucrania boicoteará inauguración de los juegos Paralímpicos por presencia rusa en la competencia

Presencia rusa en los Juegos Paralímpicos (@ElOjoEn/x)

Los dirigentes ucranianos no asistirán a los Juegos Paralímpicos que se celebraran en marzo en las ciudades de Milán y Cortina, esto en protesta por la decisión de los organizadores de permitir a atletas rusos y bielorrusos participen bajo su bandera nacional.

“En respuesta a la indignante decisión de los organizadores de los Paralímpicos de permitir que rusos y bielorrusos compitan con sus banderas nacionales, los representantes públicos ucranianos no asistirán a los Juegos Paralímpicos”, publicó en su cuenta de X el ministro ucraniano de Deportes, Matví Bidni.

Asimismo, dejó en claro que ningún dirigente asistirá ni a la ceremonia de apertura ni a “ningún otro acto oficial” de la competencia que se celebrará entre el 6 y el 15 de marzo en Italia.

En septiembre, la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional (CPI) votó no mantener la suspensión parcial de Bielorrusia y Rusia, restableciendo sus plenos derechos, una decisión que daba permiso a los atletas de ambos países a competir libremente en los Juegos Paralímpicos una vez clasificados.

Poco antes, el comisario europeo de Deportes, Glenn Micallef, había anunciado que no asistirá a la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos como protesta.

El político maltés tachó de “inaceptable” la decisión del CPI de permitir que Rusia y Bielorrusia compitan con sus símbolos nacionales, al tiempo que continúa “la guerra de agresión contra Ucrania”.

El Comité confirmó esta semana que en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina participarán seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos, que competirán bajo sus banderas en esquí alpino paralímpico, esquí de fondo paralímpico y snowboard paralímpico.

Ambos países habían sido suspendidos de la competición tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y un año después se introdujo una prohibición parcial que permitía a los atletas competir como neutrales.

Por esta implementación, Ucrania exige la expulsión completa de los atletas rusos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Kiev denuncia que Rusia está violando los valores olímpicos con su agresión militar contra él, y acusa a muchos deportistas rusos de apoyar la guerra. (Con información de EFE)