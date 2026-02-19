Autoridades aprueban pena de muerte en casos de abuso sexual infantil

El sistema judicial de China dio un paso contundente en su estrategia contra los delitos sexuales contra menores. La pena de muerte podrá aplicarse en casos de abuso sexual infantil catalogados como “extremadamente graves”, según una directriz emitida por la Suprema Corte Popular de China.

La medida se inscribe dentro de una política de tolerancia cero, que busca enviar un mensaje de máxima ley frente a conductas calificadas por el tribunal como de “extrema vileza”.

¿Qué establece esta nueva directriz?

El lineamiento judicial establece que cuando los delitos impliquen crueldad excepcional o consecuencias particularmente graves para las víctimas, los tribunales deberán imponer la sanción máxima prevista por la ley.

En estos casos no se contemplarán beneficios legales posteriores, como:

Reducción de sentencia

Conmutación de pena

Indultos o medidas de clemencia

La intención es cerrar cualquier vía que suavice la condena, reforzando el carácter ejemplar de la sanción.

Aumento de procesos y presión social

El endurecimiento de la postura judicial ocurre en un escenario donde las autoridades han reportado un incremento en los casos investigados. Datos oficiales señalan que decenas de miles de personas fueron procesadas recientemente por delitos relacionados con menores, lo que impulsó la revisión de criterios punitivos.

Además, reformas legales previas y ajustes al marco penal han ido ampliando la severidad de las sanciones en los últimos años, consolidando un enfoque cada vez más riguroso frente a estos crímenes.

Un sistema donde la pena de muerte ya existe

La pena de muerte forma parte del marco legal chino desde hace décadas y puede aplicarse a distintos delitos graves. Con esta nueva interpretación judicial, el país no introduce la sanción, pero sí delimita con mayor precisión cuándo debe utilizarse en delitos sexuales contra menores.

Debate internacional y derechos humanos

El anuncio también vuelve a colocar en la agenda el debate global sobre la pena capital y su efectividad como medida. Organizaciones internacionales han señalado en repetidas ocasiones preocupaciones sobre el uso de castigos extremos en el país, dentro de un contexto más amplio de políticas de control social y penal.

La directriz no implica cambios inmediatos en todos los casos, pero sí orienta a los tribunales a aplicar la sanción máxima cuando se cumplan los criterios establecidos. Con ello, el sistema judicial busca reforzar la protección de menores y enviar una señal de severidad frente a delitos considerados de máxima gravedad.