Así detonó Trump su guerra arancelaria

Aranceles de Trump — Desde que comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca, Donald Trump ha impuesto aranceles que han afectado principalmente a Europa y Asia.

Todos los que se impusieron utilizando una ley de poderes de emergencia económica de 1977 (conocida por sus siglas IEEPA) han sido este viernes declarados ilegales por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

2025

- 1 febrero.- Donald Trump firma las órdenes ejecutivas para la entrada en vigor de los prometidos aranceles del 25 % para los bienes de México y Canadá y del 10 % para los de China.

- 3 febrero.- Las tarifas del 10 % a las importaciones chinas entran en vigor; retrasa un mes los aranceles a Canadá y México.

- 4 febrero.- China anuncia aranceles del 10 % al 15 % a ciertos productos de EU.

- 10 febrero.- Trump firma dos órdenes ejecutivas para imponer gravámenes arancelarios del 25 % a las importaciones de aluminio y acero.

- 13 febrero.- El republicano firma un memorando para imponer aranceles recíprocos a países que gravan productos estadounidenses; la Unión Europea (UE) entre los afectados.

- 4 marzo. Entran en vigor los gravámenes a importaciones del 25 % a México y Canadá y a un 10 % más al 10 % que ya mantenía hasta ese momento a China.

- 10 marzo. Entran en vigor los aranceles chinos de 5 % a productos estadounidenses.

- 12 marzo. Entran en vigor aranceles del 25 % al acero y aluminio importado a EU La UE y Canadá impulsan contramedidas, valoradas en 26,000 millones de euros y en 19,000 millones de euros, en el de Canadá.

- 13 marzo. Trump amenaza con arancel del 200 % al vino y al resto de bebidas alcohólicas de la UE en represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones de whisky de EU.

- 26 marzo.- Estados Unidos anuncia aranceles del 25 % para todos los coches no fabricados en EU (a partir del 3 de abril).

- 2 de abril.- Donald Trump anuncia en “el día de la liberación”, un arancel universal del 10 % sobre importaciones estadounidenses y recargos a varios países, entre los que destacan el 34 % a China y el 20 % a la UE.

Sus principales socios comerciales responden con contramedidas y al día siguiente se producen caídas generalizadas en las Bolsas mundiales.

- 4 abril.- China responde con arancel del 34 % a productos estadounidenses y pide a la OMC intervenir.

- 5 abril.- Entra en vigor arancel mínimo del 10 % impuesto por EU.

- 8 abril.- EU impone gravamen del 104 % a China, tras no cumplir ultimátum de Trump.

- 9 abril.- China eleva del 34 % al 84 % los aranceles a bienes procedentes de EU (entra en vigor el 10 de abril). Trump anuncia tregua parcial de 90 días en la guerra comercial, con rebaja de tasas al 10 %, pero sube los aranceles de China al 145 %.

- 10 abril.- La UE suspende la aplicación de sus contramedidas (un arancel del 25 % a determinados productos estadounidenses) a EU para dar oportunidad a la negociación.

-11 abril.- Pekín eleva impuestos previstos a EU hasta el 125 % (a partir del 12 de abril).

- 10 mayo.- EU y China inician en Ginebra, Suiza, las negociaciones para reducir las tensiones comerciales.

- 29 mayo.- El Tribunal de Comercio de EU paraliza y declara “ilegales” la mayoría de aranceles de Trump. Un día después una corte de apelaciones suspendió temporalmente esta decisión.

- 4 junio.- Trump duplica los aranceles al acero y aluminio hasta el 50 %, pero deja fuera al Reino Unido.

- 27 julio.- Estados Unidos y la UE acuerdan aranceles del 15 % a productos europeos y compras de energía y defensa a estadounidenses (firmado el 21 de agosto).

- 6 agosto.- Entra en vigor el arancel del 50 % a Brasil como respuesta al proceso judicial de Jair Bolsonaro.

- 7 agosto.- Trump anuncia un impuesto del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores.

- 27 agosto.- Entra en vigor el arancel del 50 % a India, el más alto decretado junto a Brasil, como respuesta a la compra de petróleo ruso.

- 30 agosto.- Un tribunal de apelación estadounidense declara ilegales los aranceles de Trump pero los mantiene vigentes.

- 30 septiembre.- Entra en vigor el arancel del 100 % a importaciones de medicamentos.

- 10 octubre.- Trump anuncia un arancel adicional del 100 % a China (que entraría en vigor el 1 de noviembre de 2025) en respuesta al plan de imponer controles a la exportación de tierras raras.

2026

- 12 enero.- Trump impone arancel del 25 % a ciertos semiconductores producidos en el extranjero.

- 17 enero.- EU amenaza con subir los aranceles hasta un 25 % a países europeos con tropas en Groenlandia si no apoyan su compra.

- 20 febrero.- El Tribunal Supremo de EU dictamina que la mayoría de los aranceles globales impuestos por Donald Trump son ilegales.

