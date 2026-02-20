Canadá aplaude invalidación de aranceles de EU

El ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc (nationalobserver.com/)

Guerra arancelaria — El ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, y quien tiene a su cargo las relaciones comerciales con Estados Unidos en el marco del T-MEC junto con México, aplaudió este viernes la decisión del Tribunal Supremo de EU de declarar que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump bajo Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, en inglés) exceden sus competencias.

Dominic LeBlanc destacó en redes sociales que “la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos refuerza la posición de Canadá de que los aranceles de la IEEPA impuestos por EU son injustificados”.

El funcionario canadiense recordó que a pesar de la sentencia, los sectores canadienses del acero, el aluminio y el automotriz siguen siendo penalizados por Estados Unidos que les está aplicando aranceles de la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio, que determina que esas importaciones amenazan la seguridad nacional.

El ministro canadiense terminó señalando que “en un periodo de transformación de la relación entre Canadá y Estados Unidos”, y a medida que se aproxima la primera revisión conjunta del T-MEC, Ottawa trabaja “para generar crecimiento y oportunidades a ambos lados de la frontera” al tiempo que está reforzando su colaboración “con socios comerciales y aliados fiables en todo el mundo”.

El funcionario del país de la hoja de maple resaltó que su país es uno de los más afectados por los aranceles de Trump ya que hasta 2025, cerca del 76 % de todas sus exportaciones se dirigían a EU.

El giro radical en materia comercial adoptado por Trump está forzando a Canadá a buscar nuevos mercados y reducir su dependencia del país vecino.

Precisamente, datos dados a conocer el jueves señalaron que en el 2025, las exportaciones canadienses a EU cayeron un 5.8 % mientras que las importaciones procedentes de EU descendieron un 2.9 %.

Como resultado, el superávit comercial con el país vecino se redujo hasta 81.600 millones de dólares, frente a los 101,300 millones de 2024.

Además, el peso relativo de EU en el comercio canadiense siguió disminuyendo. En 2025, el 71.7 % de las exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos, frente al 75.9 % del año anterior. En el caso de las importaciones, la proporción bajó del 62.3 % al 58.8 %.

La Crónica de Hoy 2026