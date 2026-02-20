Explosión de pipa de gas en autopista de Chile deja 4 muertos y decenas de heridos

Explosión de gas en Santiago de Chile El siniestro provocó por una pipa que transportaba gas licuado dejó un saldo preliminar de al menos 4 personas fallecidas y 17 lesionados

El 19 de febrero se registró una fuerte explosión en una autopista de Santiago, luego de que un camión cisterna cargado con gas licuado sufriera un accidente y terminara volcado sobre la vía. Minutos después del impacto, una fuga de gas provocó un estallido de gran magnitud que derivó en un incendio y una intensa movilización de equipos de emergencia.

De acuerdo con reportes preliminares, el camión perdió el control, se estrelló contra una barrera de contención y quedó atravesado en la carretera. La acumulación del gas liberado generó una nube inflamable que explotó tras una chispa, lo que provocó daños en cadena.

El siniestro ocurrió en el cruce de la Ruta 5 con una vía secundaria, uno de los puntos con mayor flujo vehicular del país. Al momento de la explosión, al menos siete automóviles más se vieron envueltos en el incendio, mientras que otros vehículos resultaron dañados por la onda expansiva, que alcanzó entre 150 y 200 metros a la redonda y afectó incluso a instalaciones industriales cercanas.

Las autoridades confirmaron que las víctimas mortales son personas adultas, en su mayoría automovilistas que circulaban por la zona. Las cifras, sin embargo, se mantienen sujetas a revisión conforme avanzan las labores de rescate y peritaje.

Atención a lesionados

Sobre la atención a los lesionados, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, informó que diez personas fueron trasladadas en estado grave a distintos hospitales, mientras que al menos siete más acudieron por sus propios medios a centros de salud tras el incidente.

En cuanto a las causas, el gobernador regional Claudio Orrego señaló que la principal hipótesis apunta a una falla en una de las válvulas del camión cisterna, lo que habría generado la fuga de gas que detonó al entrar en contacto con una chispa.