Trump insta a México “intensificar” sus esfuerzos contra los cárteles tras ola de violencia

Donald Trump Luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el presidente de Estados Unidos llamó a México a intensificar el combate contra los cárteles.

Un día después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en un operativo militar en Jalisco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje directo a México, redoblar los esfuerzos contra los cárteles de la droga. El pronunciamiento se dio en medio de una ola de violencia que se extendió por varias zonas del país tras la caída del líder criminal.

A través de una publicación en sus redes sociales, Trump fue tajante al señalar que México debe intensificar su lucha contra los cárteles y el tráfico de drogas. Más tarde, amplió su mensaje en la plataforma Truth Social, donde comentó una entrevista transmitida en el programa Fox & Friends y volvió a insistir en la necesidad de reforzar las acciones contra el crimen organizado.

“Excelente entrevista con el patriota estadounidense Derek Maltz a cargo del maravilloso presentador de Fox & Friends, Lawrence Jones, ¡que es fantástico!¡México debe ​intensificar sus ​esfuerzos ​contra los ‌cárteles y las ​drogas!”, ​escribió.

Desde la Casa Blanca, el respaldo al operativo no tardó en llegar. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, subrayó que Trump ha sido claro en su postura de que los llamados narcoterroristas que envían drogas a territorio estadounidense deben enfrentar la justicia, al considerar que representan una amenaza directa para su país.

En el mismo sentido, el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, calificó la muerte de El Mencho como un avance relevante no solo para México y Estados Unidos, sino también para América Latina y el resto del mundo. Sin embargo, reconoció su preocupación por los hechos violentos que se registraron en México tras el operativo.

En un mensaje público, Landau destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad mexicanas y señaló que no resulta inesperado que los grupos criminales respondan con actos de terror. Aun así, llamó a mantener la calma y cerró su mensaje con una expresión de ánimo dirigida a México.