EU aborda otro petrolero en el Índico por violar bloqueo de crudo en el Caribe

El buque petrolero Bertha siendo interceptado por Estados Unidos (@DeptofWar/x)

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este martes que interceptó otro buque petrolero en el Océano Índico que, según el país norteamericano, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe, relacionadas con Venezuela y Cuba, además, trató de huir del cerco estadounidense.

“Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita de inspección, interdicción marítima y abordaje del Bertha sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)”, publicó el Pentágono en su cuenta de X acompañado por un video y fotos de la operación.

Three boats ran and now all three have been captured.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026

Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, “la embarcación operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump sobre buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla”.

“Tres embarcaciones se pusieron a la fuga y ahora las tres han sido capturadas”, enfatizó el Departamento de Guerra, que ya interceptó en el Índico al Aquila II y el Veronica III, también acusados por EU de intentar huir tras violar su bloqueo de crudo en el Caribe.

El Bertha, identificado como un buque con bandera de las Islas Cook por el sitio de rastreo Marine Traffic, es uno de los 16 tanqueros sancionados que habrían intentado eludir el cerco de Washington en aguas caribeñas, según el medio The New Times.

La embarcación habría asumido el alias de “Ekta” y falseado sus coordenadas para fingir que estaba situado en las costas de Nigeria, siguiendo el mismo procedimiento del Aquila II y el Veronica III para intentar burlar a las fuerzas estadounidenses, según indicó NYT en enero.

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una “cuarentena” marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operación Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado casi una decena de buques. Estas limitaciones incluyen envíos de crudo a Cuba.

“Las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán y les impartirán justicia. El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de maniobra en el ámbito marítimo”, finalizó el Pentágono. (Con información de EFE)