Muere un policía y dos más resultan heridos tras explosión de una bomba en Moscú

Un policía murió y otros dos resultaron heridos tras la explosión de un artefacto explosivo en Moscú, así lo informó este martes la portavoz del Ministerio de Interior de Rusia, Irina Volk.

“En Moscú un agente de la policía murió mientras cumplía su deber. Otros dos agentes fueron hospitalizados con diversas heridas”, indicó en Telegram la portavoz.

Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima, Denís Bratuschenko, un teniente de la policía de 34 años.

“En estos momentos se llevan a cabo operaciones de investigación y búsqueda dirigidas a establecer todas las circunstancias del suceso”, precisó.

Según los canales de Telegram Baza y Mash, el incidente ocurrió en la madrugada del martes en la plaza ubicada frente a la terminal de trenes Saviólovski.

🇷🇺 Terrorista DETONA a sí mismo y al policía en la comisaría Savelovsky de Moscú



El Ministerio de Interior dio a conocer de que “un desconocido se acercó al vehículo de los agentes de la policía de tránsito, lo cual después de esto, tuvo lugar la detonación de un artefacto explosivo”.

El atacante también murió en el lugar de los hechos, según el CIR, que estima que se trató de un terrorista kamikaze ruso de 22 años.

Autor del atentado fue reclutado por internet

Por su parte, el líder del Kremlin, Vladímir Putin, comentó que el autor de la explosión fue “probablemente” reclutado por internet.

“Lo más probable es que se tratara de una estrategia de reclutamiento en internet común hoy en día. Le entregan a alguien un artefacto explosivo y luego lo detonaban a distancia, junto con el objetivo”, puntualizó Putin en una reunión con la cúpula del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.

Asimismo, añadió que el responsable del atentado “lo más probable, es que no supiera nada”.

Las declaraciones del mandatario ruso se producen en un momento en el que las autoridades restringen el funcionamiento de aplicaciones de mensajería extranjeras, acusadas de servir de plataforma para cometer crímenes financieros y de carácter extremista. (Con información de EFE)