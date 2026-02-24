Selección femenil de hockey de EU rechaza invitación de Trump al Estado de la Unión

Selección femenil de hockey sobre hielo de EU (@OlimpismoMex/X)

La selección femenina de hockey sobre hielo de Estados Unidos rechazó la invitación del presidente Donald Trump para asistir al discurso del Estado de la Unión que pronunciará este martes en el Capitolio.

El equipo ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, celebrados en Italia, tras derrotar a Canadá 2-1 en la prórroga.

En un comunicado, la selección femenina agradeció la invitación del republicano y el reconocimiento por su victoria olímpica.

“Debido a las fechas y a compromisos académicos y profesionales previamente programados tras los Juegos, las atletas no pueden participar. Se sienten honradas de haber sido incluidas y agradecen el reconocimiento”, señaló el comunicado del equipo de hockey sobre hielo.

El equipo masculino de hockey sobre hielo, que también obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos al derrotar a Canadá por 2-1 en la final, sí asistirá al discurso del Estado de la Unión, del que Trump ya ha advertido que será “largo”.

Mientras que las atletas de la selección regresaron a Estados Unidos a última hora de la noche del lunes en vuelos comerciales, los jugadores masculinos de hockey sobre hielo de EU, que militan todos en equipos de la liga profesional NHL, volaron juntos en un avión chárter. (Con información de EFE)