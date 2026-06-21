Trump felicita a De la Espriella: “¡Ganó a lo grande!"

Elecciones en Colombia Publicación en la cuenta en Truth Social @realDonaldTrump del presidente de EU, donde celebra la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella (@realDonaldTrump/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia, con un “Él gano, ¡GRANDE!” en su cuenta de Truth Social, que acompaña una noticia con los resultados preliminares que le dan el triunfo por menos de un punto sobre el candidato de izquierda Iván Cepeda.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio informó que llamó a De la Espriella, quien prometió en campaña poner a Colombia en la órbita de Washington y “destruir a la izquierda”.

“La Administración Trump espera colaborar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. El futuro de Colombia está por venir”, escribió Rubio en sus redes sociales.

“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”

Los líderes de la derecha y la ultraderecha de América Latina también han echado campanas al vuelo por la victoria de De la Espriella.

El presidente argentino, Javier Milei, publicó en sus redes sociales “EL LEÓN (como se llama a sí mismo) Y EL TIGRE (como se llama a sí mismo el candidato colombiano) RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!”.

“Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, añadió.

Para el mandatario argentino, la presidencia de De la Espriella representa el crecimiento de su bloque ideológico ultraconservador. “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, concluyó.

Minutos más tarde, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mandó su felicitación:“Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”.

A Noboa se ha sumado el presidente de Chile, José Antonio Kast, que ha destacado los valores de la derecha como un punto en común con el candidato colombiano.

“Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria Abelardo de la Espriella”, declaró.

A las felicitaciones se ha sumado el senador brasileño y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro con un video en español. “Felicitaciones a Abelardo, El Tigre”, ha dicho el hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro. “Las agendas de derechas siguen triunfando en América porque luchamos para que nuestras naciones sean libres y prósperas”, ha comentado sonriente el candidato mejor colocado de la derecha para los comicios que Brasil celebrará el próximo octubre.

El clan Bolsonaro espera derrotar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y regresar al poder. “Tu victoria es la victoria del bien sobre el mal”, añade Bolsonaro hijo, que va segundo en las encuestas, a pocos puntos del izquierdista Lula (con información de EFE y El País).