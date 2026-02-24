Ucrania conmemora cuarto aniversario de la guerra con Rusia con una solución cada vez más lejana

Familias ucranianas recuerdan a los caídos en el cuarto año de la invasión rusa (EFE)

Guerra Rusia-Ucrania — El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenki, conmemoró este martes los cuatro años del inicio de la invasión rusa, de la que reconoció que “no es tarea fácil” mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos “en las circunstancias actuales”, pero advirtió que sólo con ambos poderes “unidos” se podrá seguir resistiendo el avance ruso y con una solución diplomática cada vez más lejana.

“Debemos seguir igual de decididos y fuertes como cuando empezó la agresión. La amenaza no se ha reducido, estamos resistiendo a Rusia pero no hemos conseguido aun garantizar la seguridad”, señaló el mandatario ucraniano en un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo por el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa.

Durante la jornada de conmemoración se vivieron distintos actos públicos para recordar a los ucranianos caídos en esta guerra con oraciones, veladoras y flores.

Líderes europeos acompañaron a Zelenski en este aniversario desde Kiev y en una videoconferencia de la Coalición de Voluntarios liderada por Francia y Reino Unido y formada por más de 30 países, se reiteró el compromiso de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania una vez se firme un hipotético alto el fuego con Rusia.

En tanto, el gobierno ucraniano pidió en el Consejo de Seguridad de la ONU reforzar la presión sobre Rusia con más sanciones, entre otras medidas, y defendió la soberanía y la integridad territorial de su país como “líneas rojas” en el proceso de paz.

La viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, reivindicó en la reunión del Consejo por el cuarto aniversario de la invasión rusa que su país “no se rendirá” ni “aceptará la paz a cualquier precio”, y reclamó la tregua respaldada hoy por la Asamblea General como una “condición fundamental”.

Betsa afirmó que, pese a las reuniones trilaterales con EU y Rusia, no hay “acuerdo sobre las cuestiones políticas más sensibles” y aseguró que Ucrania está dispuesta a “compromisos”, como “aceptar el cese de hostilidades a lo largo de la línea de contacto actual”.

La Crónica de Hoy 2026