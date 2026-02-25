EU resalta la coordinación con México tras operativo contra el CJNG

Reunión en Palacio Nacional La responsable antidrogas de Estados Unidos afirmó que Washington trabaja sin pausa con México para frenar a los cárteles y el tráfico de drogas

Tras el operativo federal del domingo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, autoridades de Estados Unidos y México sostuvieron una reunión de alto nivel en Palacio Nacional para revisar la estrategia conjunta contra el narcotráfico.

La directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas (ONDCP), Sara Carter, aseguró que su país trabaja “día y noche” con México para desmantelar a los cárteles y frenar el tráfico de drogas. La visita se dio en un contexto marcado por la violencia que se desató tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En un mensaje difundido por la propia ONDCP, se informó que Carter y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se reunieron con mandos militares y responsables de seguridad mexicanos para reconocer lo que calificaron como una “operación exitosa” contra Oseguera Cervantes.

Today, ONDCP Director Sara Carter and U.S. Ambassador Ronald Johnson met with Mexican military and security leadership to commend them on the successful operation targeting Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes. “El Mencho” led Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a Foreign… pic.twitter.com/D4Iiw7UG8B — ONDCP (@ONDCP) February 25, 2026

Acusan al CJNG del tráfico de drogas en EU

La dependencia estadounidense volvió a señalar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización responsable del tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y de representar una amenaza para su seguridad nacional. En ese mismo mensaje, destacó que el presidente Donald Trump cumple su promesa de reforzar la seguridad y proteger vidas en su país.

Por separado, Johnson reconoció públicamente a la Secretaría de Marina y al Gabinete de Seguridad por el golpe asestado al narcotráfico. Detalló que en el operativo del domingo se aseguraron casi dos toneladas de metanfetamina y 53 kilogramos de fentanilo, lo que representa, dijo, una pérdida estimada de 594 millones de pesos para los grupos criminales y evita que alrededor de 79 millones de dosis lleguen a las calles.

El embajador subrayó que, bajo el liderazgo de Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación bilateral está dando resultados concretos en materia de seguridad para ambos países.

Reunión en Palacio Naciones con Estados Unidos

Del lado mexicano, hasta el momento no se ha emitido un posicionamiento oficial sobre la reunión, sin embargo, en las imágenes compartidas por Carter se observa la presencia del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el titular de Marina, Raymundo Morales; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

También participaron la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, en un encuentro que ocurre en medio de un momento clave para la relación bilateral en materia de seguridad.