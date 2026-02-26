Agentes de EU mienten para entrar y detener a un alumno de la Universidad de Columbia

Detenido en la Univerdide Columbia

La Universidad de Columbia informó que agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ingresaron a sus instalaciones bajo pretextos falsos y detuvieron a un estudiante, sin que se haya presentado una orden judicial para acceder a áreas restringidas.

Policías buscaban a una persona desaparecida

De acuerdo con un comunicado de la presidenta interina del centro, Claire Shipman, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 horas locales, cuando los agentes entraron al campus ubicado en la zona alta de Manhattan. Según la información preliminar, los funcionarios afirmaron que buscaban a una supuesta “persona desaparecida” para poder ingresar al edificio.

Shipman subrayó que la normativa interna es clara, cualquier autoridad debe contar con una orden judicial o citatorio para entrar a espacios no públicos de la universidad, como residencias, aulas y otras áreas a las que solo se accede con la tarjeta institucional CUID, utilizada por estudiantes y personal.

La universidad no dio a conocer la identidad de la persona detenida ni su paradero actual; sin embargo, la presidenta interina señaló que la institución ya trabaja para obtener más detalles, comunicarse con la familia del estudiante y brindarle asesoría legal.

Protocolos de seguridad en Universidad de Columbia

Desde las protestas estudiantiles propalestinas registradas en 2024, el campus de Morningside Heights mantiene controles de acceso reforzados. Actualmente, los estudiantes deben mostrar o escanear su credencial para entrar y las personas externas solo pueden hacerlo mediante invitación directa y el llenado de un formulario con datos personales.

El episodio ocurre en un contexto marcado por antecedentes recientes. El año pasado, el activista y exalumno de origen palestino Mahmoud Khalil fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en un edificio habitacional propiedad de la universidad, aunque ubicado fuera del campus.