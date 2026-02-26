Erupción de volcán de lodo en Colombia: ¿qué es y cómo se genera este tipo de fenómenos?

Volcán de lodo en Colombia Una erupción de un diapiro sorprendió a habitantes de San Juan de Urabá, en el noroeste de Colombia. Aunque no se reportan personas lesionadas, autoridades activaron protocolos de prevención

Una erupción de un volcán de lodo se registró por la noche en el municipio de San Juan de Urabá, en el departamento de Antioquia en Colombia, sin que hasta el momento se reporten personas heridas o fallecidas, informaron autoridades locales y departamentales.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, el fenómeno ocurrió en una zona cercana a viviendas y a la planta de tratamiento del acueducto municipal, sin embargo, de manera preliminar no se registraron daños estructurales ni personas lesionadas.

La principal afectación confirmada se localizó en la vía que conduce al corregimiento Siete Vueltas, donde ya se realizan trabajos para restablecer la circulación.

Videos de la erupción asombraron en redes sociales

Videos difundidos por habitantes del municipio y replicados en redes sociales muestran una intensa columna luminosa elevándose varios metros sobre el terreno, acompañada de una llamarada y humo. Las imágenes generaron confusión inicial, pues algunos reportes hablaban de actividad volcánica tradicional.

La geóloga Marcela Aristizábal, residente de la zona, aclaró en declaraciones que se trató de un diapiro de lodo y no de un volcán de magma. Explicó que el fuego observado corresponde a la ignición de gases, principalmente metano, liberados por la presión y fricción del material al salir a la superficie, y no a la presencia de lava.

¿Qué es un volcán de lodo y cuáles son sus riesgos?

A diferencia de los volcanes convencionales, los volcanes de lodo expulsan una mezcla de sedimentos arcillosos, agua salina y gases a alta presión. Aristizábal detalló que este tipo de erupciones suele tener un radio de afectación aproximado de 300 metros alrededor del cráter, y que los riesgos para la población suelen ser bajos si se mantienen medidas preventivas.

El eje del fenómeno es una columna de lodo que asciende por grietas asociadas a fallas geológicas. Su comportamiento puede ser más o menos explosivo dependiendo de la densidad del material acumulado en el subsuelo y de la cantidad de gas atrapado.

Un fenómeno recurrente en la zona de Urabá antioqueño

La experta señaló que este tipo de eventos no son aislados. En el Urabá antioqueño y el Caribe colombiano existen cientos de estructuras similares, lo que convierte a la región en una de las zonas con mayor actividad de diapirismo de lodo en el mundo. En 2025 ya se había registrado un episodio comparable en esta misma área.

“Todo el tiempo está saliendo material del subsuelo. Las explosiones ocurren cuando el lodo se vuelve muy denso y se acumula; cuando la presión supera la resistencia del terreno, el material es expulsado con gran fuerza”, explicó Aristizábal.

Medidas preventivas y seguimiento oficial

Ante la cercanía de viviendas, las autoridades municipales y departamentales anunciaron la evacuación preventiva de las casas ubicadas en el perímetro del evento. Además, se desplegará personal técnico y maquinaria para retirar el lodo acumulado y rehabilitar la vía afectada.

El Dagran informó que se mantendrá el monitoreo permanente del sitio para evaluar la evolución del fenómeno y descartar riesgos adicionales para la población, subrayando que, aunque no se trata de un volcán de lava, este tipo de erupciones representan un recordatorio de la intensa actividad geológica que caracteriza a esta región de Colombia.