Suspenden vuelos en todo Medio Oriente tras ataques de EU e Israel contra Irán

Cancelación de vuelos en Medio Oriente (EFE)

Aerolíneas suspendieron este sábado los vuelos en todo Medio Oriente, incluidos los que iban y venían del centro de transporte más transitado del mundo, Dubái, después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán.

Los mapas de vuelo mostraban el espacio aéreo sobre Irán, Irak, Kuwait, Israel y Baréin prácticamente vacío. Irán respondió con una salva de misiles.

Dubai Airports informó de que todos los vuelos del Aeropuerto Internacional de Dubái, que gestionó casi 100 millones de pasajeros el año pasado, así como del aeropuerto internacional Al Maktoum, más pequeño, quedaban suspendidos hasta nuevo aviso, e instó a los pasajeros a no viajar.

“Debido al cierre de múltiples espacios aéreos regionales, Emirates ha suspendido temporalmente sus operaciones hacia y desde Dubái”, indicó la aerolínea emiratí, mientras que su filial flydubai dijo que había suspendido temporalmente sus operaciones.

Etihad Airways expuso que todos los vuelos con salida prevista desde Abu Dabi quedan suspendidos hasta las 10:00 de la mañana del domingo y que los vuelos que debían llegar al centro del Golfo antes de esa hora serán cancelados. “Los vuelos que ya se encuentran en ruta hacia Abu Dabi están regresando a sus aeropuertos de origen cuando es necesario”, enfatizó.

El creciente conflicto contra el país persa ha roto las esperanzas de una solución diplomática a la disputa nuclear de Teherán con Occidente y ha reavivado el conflicto tras semanas de refuerzo militar estadounidense en la región.

“Los pasajeros y las aerolíneas pueden esperar que el espacio aéreo permanezca cerrado durante bastante tiempo en la región”, manifestó Eric Schouten, director de la consultora de seguridad aérea Dyami. “El impacto en la aviación regional es inmediato y muy variable”. (Con información de agencias)