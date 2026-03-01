Francia, Alemania y RU entrarán en guerra contra Irán si no cesa contraataque en Oriente Medio

Oriente Medio Iraníes se manifiestan en Atlanta (Georgia) en apoyo al ataque de Estados Unidos y Israel contra el régimen de los ayatolás (ERIK S. LESSER/EFE)

Los gobiernos de Francia, Reino Unido y alemania amenazaron este domingo con sumarse a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, si el régimen islámico no cesa de inmediato sus ataques contra intereses en la región del golfo Pérsico y Oriente Medio.

“Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen”, indicaron los tres países en una declaración conjunta.

“Hemos acordado colaborar con Estados Unidos y los aliados de la región en esta cuestión”, agregaron.

“Ataques imprudentes”

Los líderes de los tres países -el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro británico, Keir Starmer- condenaron los ataques “indiscriminados y desproporcionados” con misiles lanzados por Teherán a otros países, “incluidos aquellos que no estuvieron involucrados en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”.

“Los ataques imprudentes de Irán han tenido como objetivo a nuestros aliados cercanos y están amenazando a nuestro personal militar y a nuestros civiles en toda la región. Instamos a Irán a que ponga fin de inmediato a estos ataques imprudentes”, recalcaron.

Este mensaje llega después de incidentes que han involucrado no sólo a naciones aliadas, sino también directamente a los países del, como el impacto de uno de los ataques iraníes, realizado con drones contra el puerto de Abu Dhabi, en un hangar naval militar francés en Emiratos Árabes Unidos, si bien sólo dejó daños materiales limitados.

Por su parte, el Ministerio de Defensa británico indicó este domingo que, en una misión conjunta con Catar, un caza Typhoon neutralizó un dron iraní dirigido a ese país aliado.

Además de Qatar y Emiratos, las represalias iraníes también han afectado a países como Bahrein o Kuwait.

Israel, que emprendió los ataques originales contra Teherán junto a Estados Unidos, igualmente ha estado en la diana de Irán.