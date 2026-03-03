Trump anuncia escolta militar para cruzar Ormuz, así como seguros “razonables” a las navieras

Golfo Pérsico Buques de guerra iraníes y ruso se mezclan con petroleros durante las maniobras celebradas en el estrecho de Ormuz, por donde navega el 20% del petróleo mundial (IRANIAN ARMY OFFICE HANDOUT/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su Gobierno ofrecerá seguros de riesgo político “a un precio razonable” y en algunos casos, escolta militar para el comercio marítimo que transite por el estrecho de Ormuz, amenazado por Irán en respuesta a los ataque de EU a Israel.

“Con efecto inmediato, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el golfo Pérsico”, publicó el republicano en su red Truth Social.

Asimismo, agregó que “estos seguros estarán disponibles para todas las líneas navieras” y que “de ser necesario, la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar buques cisterna a través del estrecho de Ormuz lo antes posible”.

Ormuz es el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, además, por allí circula el 20% del crudo mundial.

“Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo”, finalizó el mensaje de Trump, que añade que “próximamente se tomarán más medidas” relacionadas con el transporte marítimo en torno al golfo Pérsico.

Petróleo de Texas sube 4.7% después de las declaraciones del republicano

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este martes un 4.7%, hasta 74.56 dólares el barril, después de las declaraciones de Trump.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3.33 dólares con respecto al cierre del lunes, relajando así la subida del 8.69% con la que el crudo empezó la jornada, impulsado por la guerra en Irán.

Irán amenazó con atacar cualquier buque que intente cruzar este estrecho, lo que ha desatado preocupación mundial por el suministro de hidrocarburos procedente de la región y sobre las coberturas, así como la subida de primas que encaran las navieras.

Desde el comienzo de la guerra este sábado, se han disparado los precios del petróleo, que ha superado el umbral de los 80 dólares el barril para el brent, como los del gas, que en el mercado de referencia europeo prácticamente se ha duplicado a más de 60 euros por megavatio hora (MWh).