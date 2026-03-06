Trump solo aceptará una “rendición incondicional” de Irán para poner fin a la guerra

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump aseguró que no habrá ningún acuerdo con Irán para terminar el conflicto iniciado por los ataques de Israel y Washington (@realDonaldTrump/EFE)

A una semana del inicio de la ofensiva militar contra Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro que no contempla negociar el fin del conflicto, el mandatario aseguró que la única salida posible para detener la guerra sería que Teherán acepte una “rendición incondicional”. Según dijo, solo después de ese escenario su gobierno, junto con aliados internacionales, trabajaría para ayudar a que el país se recupere.

Trump sostuvo que, tras el final de la guerra, su administración estaría dispuesta a colaborar para sacar a Irán “del borde de la destrucción” y fortalecer su economía. Incluso aseguró que el país podría llegar a ser “más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

Irán no dudará en defendenrce si siguen los ataques

Mientras tanto, desde Teherán surgieron señales distintas. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, señaló que algunos países han comenzado a intentar mediar para frenar la guerra; sin embargo, afirmó que cualquier esfuerzo diplomático debería dirigirse a quienes iniciaron las hostilidades.

Pezeshkian aseguró que su país busca una paz duradera en la región, pero advirtió que Irán no dudará en defender su soberanía y la dignidad del pueblo iraní frente a los ataques.

Intervención de la ONU en el conflicto

En medio del aumento de la tensión, la comunidad internacional también ha comenzado a pedir una reducción de la confrontación. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a los países involucrados tomar medidas urgentes para bajar la intensidad del conflicto y abrir espacio para una salida pacífica.

Trump busca un nuevo lider “aceptable” para Eu y “razonable” para Irán

Trump, sin embargo, ha ido más allá en sus planteamientos; en distintas entrevistas recientes ha señalado que uno de los objetivos de la operación militar sería la llegada de un nuevo liderazgo en Irán.

En una conversación telefónica con la revista Time, el presidente estadounidense dijo que le gustaría que el próximo líder iraní sea “razonable” y aceptable para Estados Unidos.

Incluso planteó que su gobierno debería tener participación en el proceso para elegir a ese nuevo liderazgo. Según explicó, Irán podría seleccionar a su dirigente, pero Washington tendría interés en asegurarse de que se trate de alguien con quien pueda trabajar.

En otra entrevista con NBC News, Trump mencionó que ya tiene algunos nombres en mente que a su juicio, podrían desempeñar ese papel. También señaló que su intención es que cualquier reconstrucción en Irán ocurra con rapidez y bajo un liderazgo que considere adecuado.