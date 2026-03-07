Washington reconoce formalmente al gobierno venezolano de Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez recibió el apoyo del Gobierno de Estados Unidos (EFE)

Apoyo al nuevo gobierno — “Me complace decir que esta semana, hemos formalmente reconocido al gobierno venezolano (de Delcy Rodríguez). De hecho, lo hemos reconocido legalmente”, señaló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su mensaje de la cumbre ‘Escudo de las Américas’ y subrayó que también restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

El mandatario estadounidense se refirió al anuncio de Washington y Caracas el jueves, cuando acordaron reanudar las relaciones diplomáticas y consulares tras la intervención militar de EU en Venezuela y que derivó en la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero y en el subsecuente nombramiento de Rodríguez.

El mandatario republicano indicó que Estados Unidos está “consiguiendo una histórica transformación en Venezuela”, país con el que rompió relaciones en 2019, durante el primer mandato de Trump (2017-2021), cuando Washington reconoció al opositor y entonces titular del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino.

Asimismo, Trump destacó que el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza determinadas actividades de empresas estadounidenses relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

Por otro lado, vinculó los esfuerzos en Venezuela con la presión de la Casa Blanca a Cuba, donde Estados Unidos restringió el suministro de crudo venezolano, y con su nueva ‘Doctrina Donroe’, que justifica la intervención de Washington en la región por seguridad nacional. “Como estas situaciones en Venezuela y Cuba deberían dejar claro, bajo una nueva doctrina, es una nueva doctrina en la que no permitiremos que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio”, advirtió.

CORINA MACHADO

Horas antes de su anuncio, Donald Trump se reunió el viernes por segunda vez en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

El encuentro, que fue avanzado en exclusiva por Caracol Radio con fuentes de la Casa Blanca, fue confirmado por el entorno de Machado. Según la emisora colombiana, en la reunión participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y se abordó la eventual convocatoria de elecciones en Venezuela. De acuerdo con el mismo medio, Machado fue citada de nuevo para una nueva reunión dentro de dos o tres semanas.

La Crónica de Hoy 2026