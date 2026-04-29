Putin propone tregua en Ucrania para el 9 de mayo con respaldo de Trump

Putin propone tregua con Ucrania para el 9 de mayo (EFE)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso este miércoles en conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, una tregua con Ucrania con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebrará este 9 de mayo, así lo informó el Kremlin.

“Putin informó a su colega estadounidense sobre su disposición a anunciar una tregua durante las celebraciones del Día de la Victoria. Trump apoyó activamente esa iniciativa”, destacó Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para asuntos internacionales, a las agencias locales.

Según el Kremlin, el republicano alabó el alto al fuego declarado por Moscú y Kiev durante la Pascua ortodoxa el 11 y 12 de abril, además recordó que “esa festividad conmemora nuestra victoria común sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial”.

Aunque en la Pascua ambos bandos se acusaron mutuamente de violaciones del alto al fuego, los analistas destacaron que no hubo ni avances en el frente ni ataques masivos con drones.

Putin y Zelenski ya consensuaron dos breves treguas similares en 2025. Por esto, el presidente ucraniano insiste en un alto al fuego de al menos 30 días, lo que es rechazado por Moscú.

Durante la conversación telefónica a iniciativa rusa, según el Kremlin, Trump precisó sobre “la importancia de un pronto cese de las acciones militares en Ucrania”.

Aunque las negociaciones de paz están estancadas desde mediados de febrero, “Trump cree que un trato que ponga fin al conflicto en Ucrania ya está cerca”, según el asesor de Putin.

El jefe del Kremlin respondió a este respecto que las tropas rusas mantiene “la iniciativa estratégica en el campo de batalla” y que “los objetivos de la operación militar especial serán alcanzados en cualquier caso”.

“Por supuesto, nosotros preferiríamos que esto fuera resultado de un proceso negociador, para lo que Zelenski debe reaccionar positivamente a la propuesta conocida”, puntualizó sobre la demanda rusa de que Ucrania retire a todas sus tropas del Donbás.

Asimismo, siempre según el Kremlin, Putin y su homólogo estadounidense emitieron “valoraciones similares sobre la actitud del régimen ucraniano liderado por Zelenski, quien instigada por los europeos y con su apoyo, persigue una política de prolongación del conflicto”.

Putin también denunció que Kiev recurre “abiertamente a métodos terroristas al atacar infraestructuras civiles en territorio ruso”, en alusión a los exitosos ataques con drones contra refinerías y terminales portuarias en los mares Negro y Báltico, ante los que las defensas antiaéreas rusas no han podido hacer nada. (Con información de EFE)