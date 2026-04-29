Trump analiza reducir las tropas estadounidenses en Alemania

Trump analiza reducir tropas en Alemania (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles en redes sociales que está estudiando la posible reducción de tropas de su país en Alemania, mensaje que llega después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asegurara que Irán ha “humillado” a su Administración durante las negociaciones para poner fin a la guerra.

“Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania”, expresó Trump en su red Truth Social.

Asimismo, agregó que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.

Estados Unidos mantiene aproximadamente 40 mil soldados en Alemania, lo que lo convierte en el país europeo con mayor presencia militar estadounidense.

Estas fuerzas están distribuidas en varias bases clave como Ramstein y Stuttgart, que sirven como centros de mando, logística y operaciones.

Según el ejército estadounidense en Europa y África (USAREUR-AF), este despliegue sostiene la capacidad de “disuasión y respuesta rápida” de la OTAN.

Críticas de Merz causan disgusto a Trump

Este lunes, Merz criticó la estrategia de EU en el conflicto con Irán y aseguró que la Administración estadounidense ha sido “humillada” durante las negociaciones para poner fin a la guerra.

Igualmente, sostuvo que Washington carece de una estrategia coherente de salida y advirtió que Teherán ha sabido aprovechar las debilidades diplomáticas occidentales en el proceso.

En respuestas a esas declaraciones, el republicano rechazó las críticas y acusó al líder alemán de “subestimar” la presión militar y diplomática de EU sobre Irán.

Además, insistió en que su Gobierno mantiene una postura firme frente a Teherán y defendió que cualquier cuestionamiento europeo ignora los avances logrados en materia de seguridad y contención del programa nuclear iraní. (Con información de EFE)