Trump advierte a los ayatolás que el próximo líder supremo iraní no durará sí no le gusta

El futuro de Irán Mojtaba Jamenei, posible sucesor de su padre, el asesinado líder supremo Alí Jamenei (HANDOUT/EFE)

El Irán que ambiciona Donald Trump no es exactamente el que sueñan los exiliados y millones de iraníes que sufren la represión y el terror del régimen de los ayatolás. El presidente de Estados Unidos parece inclinarse por copiar el modelo venezolano: un líder al estilo de la chavista Delcy Rodríguez que se someta a sus intereses, que son más bien petroleros que democráticos.

Bajo esta premisa, el magnate republicano advirtió este domingo que el futuro líder supremo de Irán “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración, tras trascender la noticia de que el consejo de ayatolás se ha reunido en un lugar secreto para elegir al nuevo líder supremo de la república islámica, con la intención de perpetuar el régimen de los ayatolás.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, declaró el mandatario en una entrevista con la cadena ABC News y añadió que “si no la obtiene, no durará mucho”.

Trump no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un “buen líder” y justificó la actual ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de “apoderarse de todo Oriente Medio”.

“Tigre de papel”

El presidente describió al país persa como un “tigre de papel” cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.

Por su parte, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Aragchi, afirmó este domingo que la identidad del próximo líder supremo de su país sigue siendo una incógnita y rechazó cualquier interferencia externa en el proceso de sucesión del ayatolá Alí Jamenei, quien murió el pasado 28 de febrero, al comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En una entrevista concedida al programa ‘Meet the Press’ de la cadena estadounidense NBC, Araghchi salió al paso de las especulaciones tras los informes de medios iraníes que sugieren que la Asamblea de Expertos -el órgano encargado de elegir al clérigo de mayor rango- se prepara para designar a un sucesor.

Preguntado directamente sobre si Mojtaba Jamenei, hijo del actual líder supremo, es el favorito para heredar el cargo, el jefe de la diplomacia iraní evitó dar nombres.

“Bueno, nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores”, señaló Aragchi, quien subrayó que la decisión final recae exclusivamente en las instituciones de la República Islámica.

Aragchi también respondió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que Washington debería tener algún grado de participación o influencia en la elección del nuevo líder supremo iraní. “No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, sentenció.