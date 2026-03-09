Israel lanza nueva ofensiva y golpea 400 objetivos en Irán; guerra deja 394 muertos en Líbano

Continúan los de Israel contra Irán El Ejército israelí intensificó sus ataques contra infraestructura militar iraní y posiciones vinculadas a Hizbulá, mientras el conflicto en la región ya ha provocado cientos de muertos y miles de desplazados

La tensión en Medio Oriente volvió a subir luego de que el Ejército de Israel confirmara una nueva oleada de ataques “a gran escala” contra infraestructura del régimen iraní, las explosiones se registraron en varias zonas del país, entre ellas Teherán, Isfahán y regiones del sur de Irán.

De acuerdo con un breve comunicado de las Fuerzas Armadas israelíes, esta ofensiva forma parte de la guerra que Israel mantiene contra Irán con el respaldo de Estados Unidos. Se trata, además, del segundo ataque lanzado por Israel en el mismo día.

Operativo contra las bases militares de Irán

Horas antes, durante la madrugada, el ejército israelí había informado de otra operación aérea que tuvo como objetivo el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní, un punto estratégico desde donde se operan misiles balísticos y flotas de drones.

Pero los ataques no comenzaron este lunes; según el mismo reporte militar, el domingo la fuerza aérea israelí realizó una intensa jornada de bombardeos en el oeste y el centro de Irán, donde aseguró haber alcanzado al menos 400 objetivos militares.

Entre esos blancos se encontraban lanzadores de misiles balísticos, además de instalaciones donde se producen armas.

Uno de los episodios más delicados ocurrió cuando los bombardeos alcanzaron por primera vez depósitos de combustible en Teherán y en zonas cercanas a la capital iraní. El impacto de estos ataques provocó al menos cuatro muertes y obligó a las autoridades a aplicar medidas de emergencia.

Entre ellas, el racionamiento de gasolina, que ahora quedó limitado a 20 litros por persona al día.

Conflicto en el Líbano

El Ejército de Israel informó que lanzó otra ofensiva dirigida contra infraestructura vinculada al grupo chií Hizbulá en Beirut y en otras zonas del país.

La operación fue anunciada a través de un mensaje difundido en el canal oficial del ejército israelí en Telegram.

Del lado libanés, el balance de víctimas continúa creciendo. El ministro de Salud Pública del Líbano, Rakan Nasreddine, informó que la ofensiva aérea israelí ha dejado hasta ahora 394 personas muertas, entre ellas 83 niños, además de 1,130 heridos.

La campaña militar israelí en territorio libanés se mantiene desde hace aproximadamente una semana y ha golpeado principalmente el sur y el este del país, así como varios suburbios de la capital.

Las consecuencias también se reflejan en el desplazamiento de la población. De acuerdo con los datos oficiales, al menos 112 mil personas se encuentran alojadas en refugios habilitados por el gobierno, sin embargo, se estima que el número real de desplazados podría alcanzar las 200 mil personas que han tenido que abandonar sus hogares.

A pesar de los ataques, el grupo Hizbulá continúa respondiendo. Según los reportes, la organización chií libanesa ha lanzado ataques de alcance limitado contra objetivos militares en el norte de Israel.