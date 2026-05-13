Nueva carta de El Chapo: culpa a gobierno de México de asesinatos

Joaquín El Chapo Guzmán Nueva carta del narco (Crónica Digital)

Joaquín El Chapo Guzmán volvió a enviar una carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en la que responsabiliza al gobierno de México de los hechos violentos por los que fue acusado durante su carrera criminal.

El exlíder del Cártel de Sinaloa también insistió en su intención de ser trasladado a territorio mexicano, pese a que sus solicitudes anteriores ya fueron rechazadas por el juez federal encargado de su caso.

La nueva misiva, escrita a mano en inglés y fechada el 7 de mayo desde la prisión ADX Florence, en Colorado, representa la séptima carta enviada por Guzmán en apenas tres semanas.

El documento fue recibido por la corte este 13 de mayo y nuevamente estuvo dirigido al juez Brian Cogan, quien encabezó el juicio que terminó con la condena de cadena perpetua contra el capo sinaloense.

¿Qué dice la nueva carta de El Chapo Guzmán?

En el texto, Guzmán sostiene que nunca dañó a la población mexicana y afirma que las autoridades del país utilizaron la violencia armada para cometer asesinatos que después le atribuyeron a él. También reitera que durante su proceso judicial en Estados Unidos no recibió un juicio justo y que sus derechos fueron vulnerados.

“En mi país de México no he hecho ningún daño a mi gente; el gobierno mexicano daña a mi gente con armas y también los mató culpándome a mí”, dice la carta de Joaquín Guzmán Loera.

Carta de El Chapo Guzmán (X @arturoangel20)

¿El Chapo insiste en la extradición?

La nueva ofensiva legal de El Chapo mantiene la misma línea de las cartas previas enviadas recientemente a la corte estadounidense. En ellas ha pedido regresar a México bajo el argumento de que desea enfrentar cualquier proceso pendiente en su país y recibir un trato legal “igualitario”.

El narcotraficante asegura que renuncia a ciertas protecciones jurídicas que impedirían su traslado y argumenta que su condena fue errónea. También ha insistido en que las pruebas presentadas durante su juicio fueron insuficientes para demostrar varios de los delitos violentos que se le atribuyeron.

No obstante, el juez Brian Cogan ya respondió días atrás a varias de esas solicitudes y determinó que no tenían sustento legal.

Desde 2019, El Chapo permanece recluido en la prisión federal ADX Florence, considerada una de las cárceles de mayor seguridad en Estados Unidos. El capo fue extraditado desde México en 2017, un año después de ser recapturado tras su fuga del penal del Altiplano a través de un túnel construido hasta su celda.