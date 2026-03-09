Trump asegura que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”

Guerra de Irán Iraníes se manifisetan en Teherán este lunes con los retratos del asesinado Ali Jamenei (d) y de su hijo Mojtaba (i) nuevo líder supremo (ABEDIN TAHERKENAREH/EFE)

El presidente Donald Trump aseguró este lunes, décimo día de bombardeos masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que la guerra “está prácticamente terminada” porque al régimen islámico “ya no les queda nada en términos militares”.

“Creo que la guerra está prácticamente terminada”, dijo el presidente desde su club de golf en Doral, Florida, tras presumir que, en la primera semana de operaciones, el ejército de EU atacó más de 3,000 objetivos iraníes.

En entrevista con CBS News señaló que Irán “no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo su fabricación de drones”.

“Si nos fijamos, no les queda nada. No les queda nada en términos militares”, reiteró.

El mandatario republicano estimó inicialmente que la guerra tardaría aproximadamente un mes en completarse. “Estamos muy adelantados respecto a lo previsto”, aseguró.

Sobre el estratégico estrecho de Ormuz, por donde navegaba antes de la guerra el 20% del petróleo que consume el mundo y que ahora se encuentra prácticamente desierto de barcos, Trump animó a las navieras a que crucen sin temor.

“El estrecho ya está abierto, ya están entrando barcos”, aseguró, pero señaló que está pensando en tomar el control, para evitar un ataque iraní a la desesperada.

“Ya han disparado todo lo que tenían a su alcance, pero más les vale no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país... Si hacen algo malo, sería el fin de Irán y nunca más se volvería a oír su nombre”.

“Tengo otro candidato”

En cuanto al anuncio de que el ayatolá Mojtaba Jamenei reemplazará a su padre (muerto al comienzo de la guerra por un bombardeo) como líder supremo de Irán, Trump dijo que su nombramiento es “inaceptable”.

“No tengo ningún mensaje para él, ninguno en absoluto”, declaró.

Desplome del barril

La publicación de la entrevista de Trump ha sacudido los mercados, con el barril de crudo de Texas cayendo en cuestión de minutos desde los 115 dólares hasta los 85 y el Dow Jones de Industriales cerrando con una subida de medio punto porcentual tras transitar toda la jornada por terreno negativo.