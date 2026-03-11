EU fue el responsable del ataque a primaria de Irán, afirma New York Times

Masacre en Irán La escuela primaria de niñas bombardeada por Israel en la localidad de Minab, sur de Irán

Estados Unidos fue el responsable del bombardeo a una escuela infantil en Minab, al sur de Irán, donde murieron unas 180 personas en el primer día de la guerra, de acuerdo con los hallazgos preliminares de una investigación del Pentágono, así lo informó este miércoles The New York Times.

El medio, que cita a funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con la investigación, asegura que el ataque del 28 de febrero contra el edificio de la primaria Shajarah Tayyebeh se debió a un error de selección de objetivo por parte del ejército de Estados Unidos, que atacó una base iraní adyacente a la escuela.

Preguntado por esta información, Donald Trump, quien hasta el momento ha acusado a Irán del ataque al colegio, precisó este miércoles a la prensa que “no sabe nada al respecto”.

Oficiales del Comando Central de Estados Unidos, según expone The New York Times, crearon las coordenadas del objetivo para el ataque utilizando datos obsoletos proporcionados por la inteligencia.

Las fuentes mencionadas por el diario insisten en que estos hallazgos son preliminares y que todavía no se sabe por qué la información sobre el objetivo no se verificó dos veces.

En el primer día de los bombardeos contra Irán, uno de los ataques cayó en un colegio, en la provincia de Hormozg, en un incidente que Teherán calificó de “acto bárbaro”.

Según la Media Luna Roja Iraní, unas 180 personas, la mayoría niñas, murieron en el ataque contra el centro escolar, en el que también fallecieron maestros y padres.

El Pentágono ha asegurado que está investigando el ataque a la escuela, que expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW) han calificado de posible “crimen de guerra”.

“Como reconoce The New York Times en su propio informe, la investigación aún está en curso”, manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado. (Con información de EFE)