Ponen estatua de Trump y Epstein con pose de “Titanic” cerca del Capitolio; ¿quién lo colocó y qué significa?

Estatua de Trump y Epstein La obra, titulada “King of the World”, forma parte de una intervención del colectivo anónimo Secret Handshake y permanecería instalada solo unos días como protesta artística.

En la explanada del National Mall, uno de los espacios más visitados de Washington, DC, en Estados Unidos, apareció una escultura que rápidamente llamó la atención de turistas y visitantes. La pieza muestra al presidente estadounidense, Donald Trump, junto al fallecido empresario Jeffrey Epstein recreando la famosa escena de la proa del barco de la película Titanic (1997).

¿Quién coloco la escultura de Trump y Epstein?

La obra fue instalada cerca del United States Capitol, forma parte de una intervención del colectivo anónimo Secret Handshake, conocido por realizar protestas artísticas en espacios públicos de la capital estadounidense.

La escultura lleva por título “King of the World” (“El Rey del Mundo”), en referencia al momento icónico de la película dirigida por James Cameron, cuando el protagonista levanta los brazos desde la proa del barco.

En esta versión, la escena es recreada con Trump y Epstein en la misma postura. En la base de la figura se colocó una placa que hace referencia directa a la escena del filme.

“La trágica historia de amor entre Jack y Rose se desarrolló entre viajes lujosos, fiestas desenfrenadas y bocetos secretos de desnudos. Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein”.

Alrededor de la instalación también se colocaron pancartas con fotografías de ambos personajes y la frase “Make America Safe Again”.

El colectivo no reveló públicamente la identidad de sus integrantes, pero la intervención fue reportada por medios estadounidenses como una nueva acción del grupo.

Escultura que llama la atención de curiosos y turistas

Tras su aparición, varios turistas fueron vistos tomando fotografías de la escultura. La pieza fue instalada en una zona muy transitada del National Mall, lo que facilitó que rápidamente circularan imágenes en redes sociales.

Pero esta no es la primera vez que el colectivo coloca una obra similar en el mismo lugar.

En septiembre de 2025 instalaron una escultura titulada “Mejores Amigos por Siempre”, en la que Trump y Epstein aparecían tomados de la mano frente al Capitolio.

La obra fue colocada el 23 de septiembre, pero la United States Park Police la retiró un día después. El colectivo volvió a colocarla una semana más tarde y permaneció en el sitio durante cuatro días adicionales.

El grupo también ha realizado otras intervenciones polémicas, entre ellas una estatua de excremento que criticaba a los participantes del asalto al Capitolio ocurrido durante el January 6 United States Capitol attack.

¿cuál es la razón para hacer este tipo de esculturas entre Trump y Epstein?

La aparición de la escultura ocurre días después de que el Federal Bureau of Investigation (FBI) publicara nuevos documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

Según el United States Department of Justice, los archivos incluyen entrevistas realizadas en 2019 a una mujer que afirmó haber sido agredida sexualmente cuando tenía entre 13 y 15 años.

En su testimonio ante los investigadores, la mujer aseguró que Epstein la llevó a conocer a Donald Trump en un viaje a Nueva York o Nueva Jersey. También declaró que mordió al entonces empresario cuando él intentó obligarla a realizar un acto sexual.

Las autoridades señalaron que estos documentos no habían sido incluidos en publicaciones anteriores del caso ordenadas por el Congreso porque fueron marcados por error como “duplicados”.