Afganistán bombardea posiciones militares de Pakistán en un nuevo ataque en la frontera

Guerra enten Afganistán y Pakistán La ofensiva se da como respuesta a bombardeos previos de Islamabad dentro de la escalada militar que ambos países mantienen desde febrero

La tensión entre Afganistán y Pakistán volvió a subir después de que el gobierno talibán anunciara ataques aéreos contra posiciones militares paquistaníes en el noroeste del país.

El Ministerio de Defensa afgano informó que su Fuerza Aérea lanzó bombardeos contra lo que calificó como “centros militares estratégicos” y otras instalaciones utilizadas por tropas paquistaníes.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido desde Kabul, la operación tuvo como objetivo la zona de Kohat, ubicada en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

Las autoridades afganas señalaron que la ofensiva fue una respuesta directa a incursiones aéreas realizadas previamente por Pakistán.

Según la versión del gobierno talibán, los ataques lograron impactar instalaciones militares importantes en la zona.

Entre los objetivos mencionados se encuentra la fortaleza militar de Kohat, que según Kabul quedó destruida tras los bombardeos.

El Ministerio de Defensa afgano también aseguró que fue alcanzado el centro de mando de operaciones relacionado con la Línea Durand, la frontera que separa a ambos países y que ha sido motivo de disputas durante décadas.

Además, las autoridades talibanas afirmaron que depósitos, instalaciones y áreas residenciales utilizadas por soldados paquistaníes fueron golpeadas durante la ofensiva.

Pakistán había atacado horas antes

La ofensiva afgana llegó después de que Pakistán realizara sus propios bombardeos dentro de territorio afgano.

Fuentes de seguridad paquistaníes informaron que los ataques formaron parte de una operación militar llamada Operación Ghazab Lil Haq.

Según Islamabad, la ofensiva aérea fue dirigida contra lo que calificó como escondites terroristas.

Las autoridades paquistaníes aseguraron que fueron atacados cuatro puntos considerados estratégicos, entre ellos instalaciones militares vinculadas a los talibanes afganos y al grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan, conocido como TTP.

Entre los objetivos señalados por Islamabad se encuentran instalaciones del llamado Cuerpo 313 en Kabul, campamentos ubicados en la provincia afgana de Paktia y una zona de almacenamiento de combustible situada en el aeródromo de Kandahar.

Las autoridades paquistaníes indicaron que los bombardeos fueron exitosos y advirtieron que las operaciones militares continuarán hasta alcanzar los objetivos fijados por su gobierno.

Kabul denuncia víctimas civiles

Horas antes del anuncio del contraataque afgano, el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, había denunciado que los bombardeos paquistaníes impactaron en zonas habitadas.

Según su versión, los ataques causaron la muerte de mujeres y niños que se encontraban en áreas residenciales.

Los enfrentamientos forman parte de la escalada militar que Afganistán y Pakistán mantienen desde el pasado 22 de febrero, una situación que ha elevado la tensión en la frontera común entre ambos países.