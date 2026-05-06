Brote de hantavirus: ¿Cuáles son sus síntomas y nos debe preocupar esta enfermedad? Tras el brote de hantavirus en un crucero, conoce qué es y cuáles son sus síntomas (Pexels y @DrTedros)

Después de que se reportara un brote de hantavirus en un crucero que salió de Argentina y tras confirmarse el incremento de casos por la OMS, conoce qué es el hantavirus, cuáles son sus síntomas y cómo se contagia.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de que se sospechara de casos de personas con hantavirus en el crucero MV Hondius, hasta este 6 de mayo se han registrado ocho casos, de los cuales tres se han confirmado como hantavirus.

El crucero, que actualmente se encuentra varado frente a la costa de Cabo Verde, África, habría salido de Ushuaia, Argentina. Mientras que la OMS ha confirmado que el tipo de virus causante de este brote ha sido identificado como hantavirus tipo Andes; es decir, que se transmite de humano a humano.

¿Qué es el hantavirus?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los hantavirus pertenecen a la familia Hantaviridae y son un grupo de virus que suelen infectar a roedores, pero que en ocasiones se llegan a transmitir a los humanos a través de estos animales.

La infección en personas por este virus puede ocasionar enfermedades graves y, en ocasiones, la muerte.

El hantavirus ocasiona dos tipos de síndromes; uno de ellos es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (HCPS), el cual afecta los pulmones y el corazón; este se da principalmente en Norteamérica, Centro y Sudamérica.

Mientras que en Europa y Asia el hantavirus que se encuentra en esas zonas suele ocasionar que la persona infectada desarrolle la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS), la cual afecta a los riñones y vasos sanguíneos.

Síntomas del hantavirus

Los síntomas del hantavirus varían según el síndrome que hayan desarrollado y la cantidad de tiempo que haya transcurrido desde que se contrajo este virus.

Según lo informado por Mayo Clinic, en el caso del síndrome cardiopulmonar por hantavirus (HCPS), algunos de los síntomas en sus primeras etapas incluyen:

Fiebre y escalofríos

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Náuseas

Dolor estomacal

Vómitos

Diarrea

Mientras que en etapas más avanzadas algunos de los síntomas y signos son:

Tos

Dificultad para respirar

Presión arterial baja

Frecuencia cardíaca irregular

Mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han señalado que en el caso de la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS), los síntomas suelen aparecer generalmente de una a dos semanas después de la exposición, presentándose:

Dolores de cabeza intensos

Dolor en la espalda y el abdomen

Fiebre o escalofríos

Náuseas

Visión borrosa

Mientras que en sus fases avanzadas, los síntomas de la HFRS pueden incluir presión arterial baja, falta de flujo sanguíneo, hemorragia interna e insuficiencia renal.

¿Cómo se contagia el hantavirus y se puede transmitir de persona a persona?

De acuerdo con la OMS, el virus hantavirus suele contagiarse a través del contacto con orina, excrementos o saliva contaminados de roedores infectados y, en algunos casos, aunque con menos frecuencia, se puede transmitir a través de mordeduras de roedores.

A su vez, Mayo Clinic ha señalado que algunos de los principales roedores que suelen causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (HCPS) son el ratón ciervo, las ratas arrocera y algodonera, y la laucha.

Por otra parte, la OMS ha indicado que el contagio de humano a humano por hantavirus solo se ha documentado en el virus de los Andes, el cual causa una transmisión limitada de persona a persona entre contactos cercanos y prolongados.

El virus de los Andes, aunque es considerado poco común, se ha registrado principalmente en Argentina y Chile. Mientras que, recientemente, fue confirmado por la OMS como el causante del brote de hantavirus en un crucero.