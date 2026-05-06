¿De qué murió Ted Turner?: El magnate de los medios de comunicación en EU falleció a los 87 años

Ted Turner El magnate de los medios Ted Turner durante un festival en abril de 2019.

El empresario estadounidense Ted Turner, reconocido por transformar la industria de los medios de comunicación, falleció este miércoles 6 de mayo de 2026 a los 87 años, de acuerdo con un comunicado oficial de Turner Enterprises y reportes de la cadena CNN. Turner fue considerado una de las figuras más influyentes del siglo XX en el ámbito mediático, al revolucionar el consumo de noticias con la creación de la primera cadena informativa de 24 horas.

¿De qué murió Ted Turner? Esto se sabe

Hasta el momento, la causa oficial del fallecimiento no ha sido confirmada públicamente por su familia o representantes.

Sin embargo, diversos reportes coinciden en que el magnate enfrentaba desde hace años problemas de salud derivados de una enfermedad neurodegenerativa. En 2018, el propio Turner reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno progresivo que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

Algunas versiones señalan que su fallecimiento pudo estar relacionado con complicaciones asociadas a este padecimiento, el cual lo alejó gradualmente de la vida pública en sus últimos años.

¿Cuál es el legado de Ted Turner en los medios?

Ted Turner inició su carrera al frente del negocio de publicidad de su familia, pero rápidamente expandió su visión hacia la televisión, adquiriendo una estación en la década de 1970 que se convertiría en el núcleo de su imperio mediático.

Su mayor aporte llegó en 1980 con el lanzamiento de CNN (Cable News Network), la primera cadena de noticias transmitida las 24 horas del día, un formato que cambió para siempre la manera en que el mundo consume información.

Bajo su liderazgo, también se desarrollaron múltiples canales que marcaron época, como TBS y TNT, además de consolidar un modelo de televisión por cable global.

El papel clave de Turner en Cartoon Network

Uno de los legados más importantes de Turner en el entretenimiento fue la creación de Cartoon Network en la década de 1990, a través de Turner Broadcasting System. Este canal se convirtió en una plataforma fundamental para la animación televisiva, impulsando contenidos originales y consolidando franquicias que marcaron a varias generaciones.

Cartoon Network no solo amplió el alcance del imperio mediático de Turner, sino que también redefinió la programación infantil y juvenil, posicionándose como una de las señales más influyentes en la cultura popular global.