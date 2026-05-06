Llegan a Países Bajos los primeros contagiados por hantavirus desde el crucero

Crucero MV Hondiuis (@nicolasberrod/X)

El primero de los dos aviones ambulancia que transportan a tres pasajeros evacuados del crucero MV Hondiuis sospechosos de estar contagiados por el brote de hantavirus, entre ellos dos en estado crítico, llegó este miércoles a Países Bajos.

La aeronave llegó al aeropuerto de Schiphol, cercano a Ámsterdam, pasadas las 20:00 hora local. Dos pacientes que viajaban en la misma fueron trasladados a senda ambulancias, según informó la cadena estatal holandesa NOS.

Aeronave estancada

Otra de las aeronaves que lleva a infectados se encuentra en el aeródromo de Gran Canaria, en España debido a un fallo eléctrico en el soporte médico, sin posibilidad de despegar debido a que el Ministerio de Sanidad no dio la autorización de salir con un nuevo “equipo burbuja”, por lo que tendrá que esperar la llegada de otro avión.

Según había explicado previamente el Ministerio de Sanidad, tras su salida de Cabo Verde, el avión tenía que hacer parada para repostar combustible en Marruecos, país que se negó, por lo que se solicitó a España poder utilizar el aeropuerto de Gran Canaria. Al hacer la escala, el médico informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente.

Este, que permanece en el interior del avión con soporte eléctrico del aeropuerto, no representa peligro alguno para la salud pública, aseguran las mismas fuentes.

Inicialmente la Delegación del Gobierno informó que esta escala no prevista en Canarias se debía a un mero repostaje, forzado por las objeciones puestas por Rabat a que lo hiciera en su territorio, para después indicar que era provocada por la rotura de la burbuja de aislamiento.

Además que a la tripulación se le puso como condición para aterrizar en Gran Canaria que nadie se subiese ni bajase del avión, requisito que garantiza que se ha respetado, según la Delegación del Gobierno.

Los tres pasajeros que han sido transportados por vía aérea son un ciudadano neerlandés de 41 años que ejercía como médico del crucero, un británico de 56 años y un alemán de 65, según expuso el Ministerio de Exteriores de Países Bajos y la operadora del crucero.

Uno de los evacuados será hospitalizado en el centro Médico Universitario de Leiden, mientras que el alemán será trasladado al hospital UKD Düsseldorf (Alemania), según el mismo medio.

Dos de los tres se encuentran con síntomas graves y uno no presenta síntomas pero es sospechoso de haberse contagiado tras mantener contacto cercano con un pasajero fallecido a bordo el pasado 2 de mayo, destacó la firma neerlandesa Oceanwide Expeditions.

Con esta evacuación ya no queda en el barco ninguna persona que presente síntomas entre los 146 pasajeros restantes. Sin embargo, la operadora del barco y las autoridades médicas decidieron reforzar la asistencia sanitaria a bordo del crucero con dos especialistas en enfermedades infecciosas enviados desde Países Bajos. (Con información de EFE)