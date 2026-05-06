El petróleo se desploma tras celebrar Trump pláticas “muy buenas” con Irán

Trump asegura que existen muy buenas conversaciones con Irán (SHAWN THEW/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este miércoles que su país está teniendo “muy buenas” conversaciones en las últimas horas con Irán y que ve “muy posible” alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente y al cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha provocado que el petróleo de Texas cayera hasta un 7.03%.

“Hemos tenido conversaciones muy buenas durante las últimas 44 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo”, destacó el republicano a periodistas en un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Sus declaraciones llegan horas después de que Trump decidiera suspender el “Proyecto Libertad” donde escoltaba buques atrapados desde febrero en el golfo Pérsico debido al bloqueo iraní de Ormuz para permitir que ambas partes alcancen un acuerdo que permita culminar el conflicto.

“Estamos en buena forma y, en este momento, nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá”, agregó.

En su mensaje en su red Truth Social, el mandatario estadounidense expresó que si Irán acepta las condiciones acodadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la república islámica, aunque a la vez amenazó con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.

Asimismo, volvió a reitera que Irán quiere “llegar a un acuerdo” y que la campaña militar estadounidense ha sido un éxito porque ha diezmado los activos militares iraníes.

“Creo que hemos ganado”, precisó.

Las declaraciones del republicano coinciden con informaciones publicadas este mismo miércoles por el portal Axios, que asegura que EU estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos clave de una propuesta para acordar el fin definitivo del conflicto y establecer un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear de la república islámica.

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por el portal, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

Ambas partes se encuentran en un alto al fuego indefinido para avanzar negociaciones que hasta ahora permanecían estancadas.

El petróleo de Texas cae un 7.03%

Tras los comentarios de Trump sobre un acuerdo definitivo con Irán, el petróleo intermedio de Texas cayó un 7.03%, hasta los 95.08 dólares el barril.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 7.19 dólares respecto al cierre anterior, cuando el optimismo por el cese del conflicto ya rebajó un 3.9% su precio.

El precio del petróleo bajó de la barrera de los 100 dólares pendiente de un supuesto acercamiento entre Washington y Teherán, según informaron varios medios. (Con información de EFE)