Israel ataca con explosiones el alrededor de una marcha pro-Palestina en Teherán

Israel bombarde Teherán Una explosión sacudió el centro de Teherán durante una multitudinaria marcha de apoyo a Palestina.

Miles de personas se encontraban marchando por el centro de Teherán cuando una fuerte explosión interrumpió la manifestación de apoyo a Palestina que se realizaba en la capital iraní.

El estallido provocó una columna de humo visible en la zona y generó momentos de tensión entre los asistentes. De acuerdo con videos difundidos por medios iraníes, los manifestantes reaccionaron gritando “Alá es grande” mientras continuaban concentrados en las calles.

La movilización formaba parte de las actividades del llamado Día de Al Quds, una jornada creada en 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní para expresar respaldo a Palestina y exigir la caída del Estado de Israel.

Como ocurre cada año, la fecha se conmemora el último viernes del mes sagrado de Ramadán y reúne a miles de personas en distintas ciudades iraníes.

Israel había advertido sobre ataques en la zona

Poco antes de la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel habían emitido un aviso en el que advertían que atacarían infraestructura militar ubicada en dos zonas de Teherán.

Entre los puntos mencionados estaba el área de Maniriyeh, una zona cercana a la Universidad de Teherán y relativamente próxima al lugar donde se desarrollaba la marcha.

A pesar de la advertencia, miles de personas salieron a las calles para participar en la manifestación, lo que coincidió con el momento en que se registró la explosión en el centro de la ciudad.

Altos funcionarios iraníes estaban presentes en la marcha

Entre los asistentes a la marcha se encontraba Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, quien participaba junto a otros funcionarios y simpatizantes del gobierno.

El político habló con medios locales durante la manifestación y lanzó críticas directas contra el presidente de Estados Unidos.

“Donald Trump no tiene inteligencia para darse cuenta de que el pueblo de Irán es un pueblo maduro, fuerte y decidido. Cuanto mayor sea la presión de Estados Unidos, mayor será la determinación del pueblo”, afirmó.

También aseguró que los ataques israelíes cerca de la ruta de la marcha reflejan lo que calificó como desesperación del gobierno israelí.

En la movilización también fueron vistos el comandante en jefe de la Policía iraní, Ahmad Reza Radan, así como el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamed Eslami.

Marchas en varias ciudades y guerra en curso

Las protestas no solo se realizaron en Teherán. Manifestaciones similares tuvieron lugar en decenas de ciudades del país.

La convocatoria se dio después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, llamara a la población a participar en las marchas durante su primer mensaje público tras asumir el cargo.

La explosión registrada durante la manifestación ocurrió además en medio de una jornada marcada por nuevos ataques.

Horas antes se reportó otro bombardeo en la capital iraní, y durante la noche Israel y Estados Unidos realizaron ataques en al menos once ciudades del país.

Entre las zonas afectadas se mencionan Isfahán y Arak en el centro de Irán, Qom y Karaj en el norte, Tabriz en el noroeste y las ciudades de Ahvaz y Dezful en el oeste.