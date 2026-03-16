¡Fraude con IA crece en el mundo! Interpol advierte una distribución del delito financiero

Fraude La Interpol alertó que el fraude financiero se ha convertido en uno de los delitos transnacionales de mayor crecimiento.

El fraude financiero impulsado por herramientas digitales y el uso de inteligencia artificial se está consolidando como una de las amenazas más graves del crimen organizado internacional, según advirtió la Interpol al presentar su evaluación global sobre este delito.

La organización policial internacional señaló que las redes criminales están utilizando tecnologías cada vez más accesibles y baratas para ampliar sus operaciones a escala mundial. Este fenómeno, explicó, está provocando lo que describe como una “industrialización del fraude”, donde las estafas se ejecutan de forma masiva y coordinada.

Durante la presentación del informe, el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, advirtió que el impacto de este delito va más allá de las pérdidas económicas.

“El costo del delito financiero no es solo dinero: son los ahorros de toda una vida de las personas, su dignidad y, en los peores casos, su vida”, señaló.

Fraudes utilizados como parte central del crimen organizado

De acuerdo con el Informe Global de Evaluación de Amenazas sobre Fraude Financiero 2026, el fraude dejó de ser una actividad marginal dentro de la delincuencia internacional.

El documento indica que actualmente este tipo de delitos mantiene vínculos cada vez más estrechos con otras actividades ilícitas como el cibercrimen, el tráfico de personas y diversas redes de criminalidad organizada.

La expansión de estas operaciones se ha visto impulsada por el uso de inteligencia artificial y herramientas automatizadas que permiten planificar y ejecutar estafas a gran escala.

Estafas automatizadas y sextorsión en aumento

El informe señala que los esquemas de fraude apoyados en inteligencia artificial pueden llegar a ser hasta 4,5 veces más rentables que los métodos tradicionales.

Esto se debe a que los delincuentes pueden automatizar todo el proceso: desde recopilar información sobre las víctimas hasta enviar mensajes manipulados y exigir pagos o rescates.

Entre las modalidades que más han crecido se encuentra la sextorsión, muchas veces combinada con estafas de romance o falsas inversiones. En estos casos, los criminales utilizan guiones automatizados y contenido generado con inteligencia artificial para engañar a las víctimas.

El reporte también destaca que las organizaciones criminales cooperan cada vez más con redes dedicadas al blanqueo de capitales, compartiendo tecnología, conocimientos y recursos para ampliar sus operaciones.

Incluso menciona que en algunas regiones de África ciertos grupos terroristas han recurrido a estafas —especialmente aquellas relacionadas con criptomonedas— como forma de financiación.

Centros de estafa y víctimas de trata

Otro fenómeno que preocupa a las autoridades es la expansión de los llamados centros de estafa.

Se trata de instalaciones donde miles de personas son obligadas a participar en fraudes en línea. Muchas de ellas, según el informe, son víctimas de redes de trata que las fuerzan a realizar engaños digitales dirigidos a usuarios en distintos países.

Estas estructuras permiten a las organizaciones criminales operar como verdaderas empresas clandestinas dedicadas al fraude.

Más cooperación policial internacional

Ante el aumento de estos delitos, la Interpol reportó un incremento en la cooperación entre cuerpos policiales de distintos países.

Desde 2024, las notificaciones relacionadas con fraude emitidas por la organización han aumentado un 54 %. Además, la entidad ha apoyado más de 1.500 investigaciones transnacionales vinculadas con pérdidas estimadas en unos 1.100 millones de dólares.

Para fortalecer la respuesta global, Interpol —con sede en Lyon, en Francia— anunció la creación de un equipo internacional especializado en combatir el fraude financiero y sus vínculos con el cibercrimen y la trata de personas.

Este grupo contará con financiamiento del Ministerio del Interior del Reino Unido y buscará reforzar las investigaciones internacionales frente a un delito que continúa creciendo con rapidez.