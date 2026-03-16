Trump condiciona acuerdo con Cuba a la salida de Díaz-Canel, afirma New York Times

Imagen de archivo del dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Imagen de archivo del dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (EFE / Agencia Cubana de Noticias / Ariel Ley Royero)

La Administración de Donald Trump planteó la posibilidad de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel abandone el poder en el marco de contactos entre funcionarios de ambos países sobre el futuro de la isla caribeña, esto según The New York Times.

De acuerdo a dos funcionarios citados bajo anonimato por el periódico, los representantes estadounidenses han indicado a negociadores de Cuba que su líder debería demitir, aunque han dejado en manos de las autoridades cubanas los pasos posteriores.

La propuesta implicaría apartar a Díaz-Canel, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, de acuerdo con el diario.

Las fuentes citadas agregaron que, por ahora, EU no está presionando para que se tomen medidas contra miembros de la familia de Fidel Castro, quienes continúan siendo figuras influyentes dentro del aparato de poder del país.

Algunos funcionarios de Washington consideran que la salida del mandatario podría facilitar cambios económicos estructurales que, en su opinión, Díaz-Canel difícilmente respaldaría.

Trump ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma “amistosa” u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”, afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Estados Unidos en enero pasado.

Por su parte, Díaz-Canel confirmó a medios locales que hay contactos con EU para “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”, algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado. (Con información de EFE)