Ataque a la embajada de EU en Bagdad: ¿qué hay detrás de los bombardeos con drones y la escalada en Irak?

La embajada estadounidense en Bagdad Volvió a ser blanco de misiles y drones en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Sin víctimas reportadas, el ataque ocurre mientras crecen las tensiones en Irak, donde ya hay muertos por bombardeos recientes y el gobierno denuncia violaciones a su soberanía.

La embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak fue atacada durante la noche con misiles y drones lanzados desde zonas cercanas a la ciudad, en lo que va de la escalada vinculada al conflicto entre Washington e Irán, sin que se reportaran víctimas.

El complejo diplomático, ubicado en la Zona Verde del país, activó su sistema de defensa aérea C-RAM para interceptar al menos cinco drones, según reportes de medios internacionales y fuentes de seguridad locales.

Alerta para ciudadanos estadounidenses para salir de Irak

Este nuevo bombardeo ocurre apenas dos días después de un ataque similar registrado el sábado, cuando un dron impactó el edificio y provocó humo y llamas dentro del recinto.

Horas antes del ataque, la embajada había emitido una alerta a ciudadanos estadounidenses para que abandonaran Irak “de inmediato”, debido a los ataques constantes de milicias alineadas con Irán contra intereses de Estados Unidos.

Estas advertencias forman parte de una serie de avisos emitidos desde el 11 de marzo, cuando un misil impactó un helipuerto del complejo diplomático. Desde entonces, se mantiene una alerta de viaje Nivel 4 —“No viajar”—, además del cierre del espacio aéreo y la evacuación de personal no esencial.

Bombardeo deja muertos en Bagdad

En paralelo, durante la madrugada, al menos cinco personas murieron en un bombardeo atribuido a Estados Unidos contra una vivienda en el distrito de Jadriya, en el centro de Bagdad.

Entre las víctimas se encuentran dos líderes de las Fuerzas de Movilización Popular y un asesor iraní, según fuentes del Ministerio del Interior iraquí. El ataque destruyó el inmueble, ubicado cerca de la Zona Verde, donde se concentran embajadas y edificios gubernamentales.

Irak denuncia ataques y advierte por la soberanía

El portavoz del primer ministro iraquí, Sabah al Numan, condenó los ataques recientes, calificándolos como acciones que ponen en riesgo la estabilidad del país.

El funcionario denunció tanto los bombardeos contra milicias como los ataques a instalaciones clave, entre ellas el yacimiento petrolero de Majnoon, el Hotel Internacional Al Rasheed y la embajada estadounidense en Bagdad.

Según el portavoz, estos hechos buscan debilitar la seguridad lograda por Irak tras años de conflicto, además de afectar los esfuerzos de reconstrucción.