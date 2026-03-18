Costa Rica anuncia el cierre de su embajada en Cuba por “represión del fracasado modelo comunista”

Crisis diplomática Embajada de Cuba en San José de Costa Rica

El gobierno de Costa Rica anunció este miércoles el cierre de su embajada en Cuba, alegando su “profunda preocupación” por el deterioro de los derechos humanos en la isla y el incremento de actos de represión contra sus ciudadanos, justificaciones parecidas a las que llevaron al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a cortar totalmente las relaciones diplomáticas el 6 de marzo.

“Hemos tomado la decisión de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba. En el marco de esta decisión, se le solicita al Gobierno de Cuba proceder de manera recíproca, al retiro de su personal diplomático acreditado en nuestro país y mantener únicamente su representación consular”, anunció el canciller Arnoldo André Tinoco en conferencia de prensa.

A la espera de “cambios significativos”

La embajada de Costa Rica en La Habana no cuenta con personal diplomático desde el 5 de febrero pasado y, según el Gobierno costarricense, el cierre constituye una “señal firme de preocupación y una invitación a que se produzcan cambios significativos que permitan restablecer las condiciones necesarias para un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas”.

El canciller Arnoldo André también expresó que la medida responde a la “profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores”.

“Durante los últimos meses se ha observado un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, de asociación y manifestación pacífica”, indicó André.

El funcionario explicó que el deterioro de las condiciones de vida de la población, como la escasez de bienes esenciales, las dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y servicios básicos ha generado un contexto humanitario “cada vez más complejo y hacen prácticamente imposible nombrar a personal diplomático costarricense para ejercer su labor en La Habana adecuadamente”.

“No reconocemos su legitimidad”

Por su parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, expresó también en la rueda de prensa que el Gobierno “no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas que tienen los habitantes de esa isla hermosa”.

“No reconocemos la legitimidad de ese Gobierno. No vamos a tener consulado allá, los vamos a atender desde Panamá. Suficiente es suficiente, desde 1959 el régimen se ha parasitado de otros países para medio darle a su gente. Hay que reconocer que el modelo comunista fracasó en Cuba, como en todos los lugares donde lo han instaurado, solo la libertad del ser humano nos puede llevar al progreso”, dijo Chaves.

“Bajo presión de Washington”

El régimen castrista condenó la “decisión unilateral” de Costa Rica de cerrar su embajada en La Habana, decisión que consideró tomada “bajo presión de Estados Unidos”.

“Bajo presión de Estados Unidos, Costa Rica limita sus relaciones con Cuba al ámbito consular”, lamentó en una declaración el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de la isla, destacando que fue una “decisión unilateral” y “sin ofrecer argumento alguno”.

A juicio del Minrex, Costa Rica “exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unidos contra Cuba” y, con este último paso “se suma una vez más a la ofensiva” de Washington “en sus renovados intentos por aislar” a Cuba del resto del continente.

“Al igual que hace 60 años, fracasará en el empeño. Nada podrá distanciar a los pueblos de Cuba y Costa Rica, unidos por lazos indisolubles de una historia común, abonada por grandes próceres de la independencia cubana como (José) Martí y (Antonio) Maceo”, concluyó la Cancillería, en alusión a los próceres de la independencia cubana y al paso de este último por Cuba, donde vivió cuatro años en el exilio.