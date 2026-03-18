Irán amenaza con atacar instalaciones petrolíferas e infraestructura energética de EU e Israel

Infraestructura energética Ejército iraní advirtió que responderá contra instalaciones de energía, gas, petróleo y combustible vinculadas a Estados Unidos e Israel

El gobierno de Irán lanzó una advertencia directa respondiendo con ataques a infraestructura energética relacionada con Estados Unidos e Israel si continúan los bombardeos contra sus instalaciones. La amenaza surge tras los recientes ataques a zonas clave del sector gasista en el sur del país.

Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya señaló que, si se vuelve a dañar la infraestructura de combustible, energía o gas iraní, las fuerzas armadas actuarán “con vehemencia” contra lo que consideran el origen de la agresión. Incluso, advirtió que las represalias podrían ejecutarse “a la primera oportunidad”.

La postura se dio luego de que, según medios iraníes, Israel y Estados Unidos atacaran instalaciones en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye, una de las áreas más importantes para la producción de gas del país. Un proyectil impactó parte de las instalaciones, lo que provocó un incendio que fue atendido por equipos de emergencia.

El episodio se suma a una serie de ataques recientes. El pasado 14 de marzo, Estados Unidos bombardeó objetivos militares en la isla de Jarg, considerada un punto clave para la industria petrolera iraní, ya que ahí se almacena la mayor parte del crudo que el país exporta.

Alerta de evacuación para varias instalaciones petroleras

Tras ese hecho, Irán ya había advertido que podría atacar infraestructura energética y económica vinculada a Estados Unidos en Oriente Medio si sus instalaciones volvían a ser objetivo.

En este contexto, medios estatales iraníes informaron que el gobierno emitió alertas de evacuación para varias instalaciones petroleras en la región del Golfo. Entre los puntos señalados están la refinería Samref y el complejo petroquímico Jubail, en Arabia Saudí; el campo de gas Al Hosn, en Emiratos Árabes Unidos; así como el complejo petroquímico Mesaieed, la empresa Mesaieed Holding Company y la refinería Ras Laffan, en Catar.

En el aviso se pidió a trabajadores, residentes y ciudadanos abandonar de inmediato esas zonas y trasladarse a lugares seguros, al advertir que estos sitios se han convertido en “objetivos directos” y podrían ser atacados en cuestión de horas.

Las advertencias se emitieron poco después de los ataques contra instalaciones iraníes en South Pars y Asaluyeh, que, según reportes, habrían sido coordinados entre Israel y Estados Unidos.