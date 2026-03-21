Incendio en planta automotriz de Corea del Sur deja 14 muertos

El incendio en la planta automotriz ha cobrado 14 vidas Fire breaks out at a car parts plant (EFE)

Tragedia — Un saldo de 14 muertos y 60 heridos dejó el incendio de una planta de componentes automotrices en la ciudad de Daejeon, en el centro de Corea del Sur, reportaron las autoridades.

Equipos de rescate recuperaron este sábado los restos de la undécima víctima mortal entre los escombros de la fábrica calcinada y comunicaron que aún buscaban a otras tres personas, según reportó la agencia de noticias Yonhap.

Horas más tarde, informaron de que habían hallado sin vida los cuerpos de los tres desaparecidos.

El siniestro se registró el viernes alrededor de las 13:17 horas locales, lo que ha dejado además cerca de 60 heridos –entre ellos dos bomberos–, 35 de los cuales de gravedad.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, visitó el lugar de la tragedia para inspeccionar las labores de búsqueda y rescate y reunirse con las familias de los fallecidos y las víctimas. Posteriormente, visitó en un hospital cercano a personas que resultaron heridas en el incendio.

Un total de 170 trabajadores se encontraban dentro de la planta automotriz cuando las llamas, que se propagaron rápidamente según los reportes del incendio, asolaron el edificio.

Por temor a que se derrumbara la estructura, los bomberos no pudieron ingresar en la fábrica al inicio de las labores de extinción del incendio, que se complicaron por la presencia de 200 kilogramos de sodio dentro de las instalaciones.

La Agencia Nacional de Bomberos emitió una orden para movilizar efectivos a nivel estatal al considerar que la magnitud del incidente superaba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y, tras 10 horas y 30 minutos aproximadamente, las llamas fueron extinguidas por completo.

Las causas del incendio se desconocen, recogió Yonhap, que añadió que testigos de lo ocurrido reportaron una explosión.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las víctimas de este incendio y extendemos nuestro pésame a sus familias. Haremos todo lo posible por determinar la causa del incendio y tomaremos medidas para prevenir tragedias similares”, dijo el comisionado general de la Agencia Nacional de Bomberos, Kim Seung-ryong, en declaraciones a la agencia surcoreana.

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