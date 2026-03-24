Atleta profesional con amputación cuádruple es acusado de asesinato en EU: ¿cómo ocurrió el crimen?

Dayton James Webber Atleta de 27 años conocido en torneos estatales de cornhole, fue detenido tras ser señalado de matar de un disparo a Bradrick Michael Wells durante una discusión en Maryland.

El jugador profesional de cornhole Dayton James Webber, de 27 años, enfrenta cargos de asesinato luego de que las autoridades de Maryland lo acusaran de disparar y matar a Bradrick Michael Wells durante la noche del 22 de marzo.

El hecho ocurrió en La Plata, un poblado del condado de Charles, cuando ambos viajaban en el mismo vehículo junto a dos acompañantes.

El caso llamó de inmediato la atención por una razón: Webber nació sin brazos ni piernas, condición que no le impidió competir en ligas nacionales… ni supuestamente accionar un arma de fuego.

¿Por qué se le acusa de asesinato a Dayton James Webber?

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Charles, Webber conducía su vehículo cerca de La Plata Road cuando comenzó una discusión con Wells, quien iba en el asiento del copiloto. Los dos pasajeros en la parte trasera fueron testigos del momento en que el atleta sacó un arma y disparó contra él.

Tras la detonación, Webber detuvo la camioneta y pidió a los otros ocupantes que lo ayudaran a sacar el cuerpo. Ellos se negaron, abandonaron el lugar y llamaron al 911. La investigación reveló que el deportista siguió manejando con la víctima aún dentro del automóvil.

Cerca de dos horas después, un residente de Charlotte Hall reportó que había encontrado un cuerpo en su patio. Se trataba de Wells, quien fue declarado muerto en el sitio.

Dayton huye a Virginia y es capturado

Luego del homicidio, Webber condujo hacia Virginia, donde su vehículo fue localizado a unos 240 kilómetros de donde apareció el cuerpo. Para cuando la policía logró ubicarlo, el atleta se encontraba en un hospital de Charlottesville buscando atención por un problema médico que no fue detallado.

Las autoridades lo arrestaron como fugitivo y confirmaron que será trasladado a Maryland para enfrentar cargos por asesinato en primer y segundo grado, además de delitos vinculados al uso de arma de fuego.

“La investigación está en una etapa inicial, pero no hay indicios de que otra persona haya intervenido”, señaló Diane Richardson, portavoz del Sheriff del condado.

Pero entonces... ¿Cómo pudo disparar si no tiene extremidades?

Una de las dudas más repetidas tras salir a la luz el caso fue cómo Webber habría podido accionar un arma y manejar un vehículo, la oficina del Sheriff aclaró que el joven tenía una notable habilidad para manipular objetos y operar maquinaria, algo documentado en sus redes sociales y en entrevistas previas.

En un video grabado en 2024, se observa al atleta sosteniendo, apuntando y disparando una pistola de 9 mm mediante técnicas adaptadas. Además, en charlas con el programa “TODAY”, Webber dijo que desde niño aprendió a cazar, pescar, manejar karts y utilizar equipo pesado, capacidades que desarrolló a pesar de su condición física.

Estos antecedentes son parte del expediente que la fiscalía analiza para reconstruir lo ocurrido dentro del vehículo la noche del crimen.

Trayectoria deportiva de Dayton James Webber

Antes de enfrentar la justicia, Webber era conocido en la comunidad deportiva por haber ganado el Campeonato Estatal de Maryland y competir en la American Cornhole League. Su historia era vista como un ejemplo de superación al desempeñarse en torneos pese a su condición.

Ahora, su nombre aparece en uno de los casos más inusuales y mediáticos del año, en espera de que un juez determine si las pruebas confirman su responsabilidad en el homicidio de Wells.