Irán denuncia daños en más de 114 museos y sitios históricos tras ofensiva de EU e Israel

Zonas históricas de Irán son dañadas por la guerra Teherán pidió la intervención de la UNESCO para evaluar el impacto cultural y humanitario, mientras organizaciones independientes advierten que el número de víctimas supera las cifras oficiales.

Las autoridades de Irán denunciaron que los recientes bombardeos en su territorio dejaron daños de gran escala en zonas históricas, museos y centros de salud, un golpe que va más allá del frente militar y que ya movilizó a organismos internacionales.

El Ministerio de Patrimonio Cultural y Turismo confirmó que 114 sitios históricos (incluidos algunos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad) sufrieron afectaciones estructurales, mientras que la Media Luna Roja reportó deterioros en 292 hospitales y unidades de asistencia.

Afectaciones en el patrimonio cultural de Irán

El reporte oficial señala que los ataques iniciados a finales de febrero impactaron monumentos de Teherán, Isfahán, Sanandaj, Kermanshah, Qom y Khansar.

Entre los daños más visibles están los del complejo Saadabad, del siglo XIX, donde se registraron ventanas destrozadas y grietas en muros, por lo que el gobierno iraní acusó a Estados Unidos e Israel de violar la Convención de La Haya de 1954 y pidió a la UNESCO intervenir para proteger lo que definió como “patrimonio común de la humanidad”.

Las autoridades indicaron que los equipos de evaluación continúan revisando cada sitio para estimar el costo total de las pérdidas, aunque adelantaron que la magnitud cultural de los daños será difícil de recuperar.

Centros médicos de Irán que han sido afectados

En paralelo, la Media Luna Roja iraní informó que 292 instalaciones sanitarias, incluidos hospitales y centros humanitarios, presentan daños.

El ministro de Salud, Mohamadreza Zafargandi, señaló que al menos 210 niños han muerto desde el inicio del conflicto y advirtió que la ofensiva ha golpeado directamente a la población civil. Irán no actualiza su cifra oficial desde el 5 de marzo, cuando contabilizó 1.230 fallecidos.

Organizaciones independientes, como la ONG HRANA con sede en Estados Unidos, estiman que la cifra real de muertos asciende a 3.268, entre ellos 1.443 civiles. Aunque Teherán no ha confirmado esos números, la presión internacional crece ante la falta de un balance actualizado.

UNESCO prepara una visita para evaluar daños

El Ministerio de Patrimonio Cultural informó que ya se organiza una visita de representantes de la UNESCO para verificar los daños sobre el terreno y explorar mecanismos de protección.

La organización internacional expresó su preocupación por los sitios incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial y recordó que, bajo el Derecho Internacional, los bienes culturales cuentan con salvaguardas específicas incluso en contextos bélicos.

Hasta que no concluyan las inspecciones completas, el gobierno iraní no ofrecerá un cálculo oficial del costo económico de la destrucción. Mientras tanto, las autoridades insisten en que la comunidad internacional se mantenga alerta y acompañe los esfuerzos de protección, subrayando que la pérdida cultural no solo afecta a Irán, sino a toda la humanidad.