Estados Unidos difunde el texto completo del acuerdo con Irán

Acuerdo con Irán Donald Trump en la cumbre del G7 (EFE)

El Gobierno de Estados Unidos difundió este miércoles el texto completo del acuerdo con Irán que busca poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

El memorando de entendimiento, de 14 párrafos, fue leído por un alto cargo de la Administración de Donald Trump durante una llamada con periodistas.

El acuerdo, anunciado el pasado domingo, se firmará oficialmente el viernes en Suiza, aunque hasta ahora no se había divulgado su contenido íntegro.

Según lo acordado, se pone fin a las hostilidades, se reabrirá el estrecho de Ormuz y ambos países se otorgan un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones de la República Islámica.

El texto estipula “la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

Estados Unidos e Irán se comprometen a negociar un acuerdo de paz definitivo en un plazo de 60 días, prorrogable de mutuo acuerdo.

Durante este período, Teherán permitirá el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de petróleo y EU levantará en 30 días el bloqueo marítimo impuesto a los buques que salen y llegan a puertos iraníes.

Asimismo, Washington se compromete, como parte del acuerdo final, a “levantar todo tipo de sanciones” contra la República Islámica , incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Igualmente, expedirá de inmediato licencias para permitir el comercio de petróleo iraní y se compromete a “poner a disposición los fondos y activos congelados” de Irán mediante un mecanismo que deben acordar.

EU también elaborará con sus aliados en Medio Oriente un plan de reconstrucción de Irán de 300 mil millones de dólares y a flexibilizar sanciones para facilitarlo.

Por su parte, Irán “reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares” y se compromete a acordar un mecanismo con Estados Unidos para la destrucción de uranio altamente enriquecido almacenado bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Mientras negocian los detalles del acuerdo definitivo, Irán mantendrá vigente su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará más fuerza militar en la región.