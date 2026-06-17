Trump abandona el G7 con total apoyo del grupo sobre el fin del conflicto con Irán

Donald Trump abandonando el G7 (MARTIAL TREZZINI / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian el total apoyo del resto del grupo de cara a la reapertura del estrecho de Ormuz, a dos días de la formalización de un memorando de entendimiento en Suiza que advirtió pese a todo que “no es final”.

La cita llegó precedida de la firma electrónica el domingo de dicho protocolo entre EU y Teherán, una rúbrica que el líder republicano recalcó que está sujeta a condicionantes: “Si Irán no se comporta, Estados Unidos volverá a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”, advirtió.

El documento en cuestión establece que Washington expedirá de inmediato licencias para permitir el comercio de petróleo iraní y se compromete a “poner a disposición los fondos y activos congelados” de Irán mediante un mecanismo que deben acordar. También elaborará con sus aliados en Oriente Medio un plan de reconstrucción de Irán de 300 mil millones y a flexibilizar sanciones para facilitarlo.

Trump distinguió entre darles dinero y descongelar sus activos: “Hemos retenido una gran cantidad de su dinero y lo tenemos bloqueado. ¿Es nuestro? No, es suyo, pero lo congelamos. En un momento determinado, supongo que tendremos que devolverlo. Si no, nadie volvería a invertir en el dólar, porque estaríamos quedándonos con el dinero de otros”, argumentó.

El republicano se mostró flexible además respecto a la posibilidad de que Irán tenga acceso a misiles balísticos convencionales. “Vamos a trabajar en paralelo con los países del Golfo para abordar cuestiones ajenas al ámbito nuclear, como los misiles balísticos convencionales, de los que hablaremos y apoyaremos. Quiero decir, tienen que tener algunos, porque otros también los tienen”.

Consideró que su país podría haber continuado bombardeando Irán “dos años más”, pero justificó también el alcance de un acuerdo para no seguir dañando la economía: “No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado”.

“Si no están preparados seguiremos bombardeándoles hasta que lo estén. Es increíble lo que pueden conseguir las bombas”, agregó en su comparecencia final, a la que llegó en una jornada en la que se reunió de forma bilateral con el presidente egipcio, Abelfatah al Sisi, y el primer ministro indio, Narenda Modi.

En una de las declaraciones del G7 que sellaron esta cumbre, el grupo había saludado el acuerdo alcanzado y acordó que “la iniciativa multinacional e independiente de defensa liderada por Francia y el Reino Unido puede desempeñar un papel importante para facilitar la reanudación del tráfico marítimo en Ormuz, protegiendo a los buques mercantes”.

Trump, satisfecho con la cumbre

El mandatario estadounidense se mostró satisfecho con el desarrollo de la cumbre e indicó que “no podía haber tenido lugar en un mejor momento”, abriendo la puerta además a estar presente en la firma del acuerdo el viernes.

“Tal vez”, dijo recalcando que no le parece mala idea que el vicepresidente, JD Vance, sea quien represente a EU en Suiza: “Si va bien, me voy a llevar el crédito. Si falla, le culpo”.

Agradece a Rusia y China su neutralidad

Asmismo, agradeció al término de la cumbre a Rusia y China por haberse mantenido neutrales en la guerra con Irán, y aprovechó el momento para pedirles un acuerdo de desnuclearización.

“Quiero dar las gracias al presidente de China, Xi (Jinping). Se mantuvo neutral, totalmente neutral, y lo aprecio. Y quiero agradecer a Vladímir Putin, también fue muy neutral. Podrían haberlo puesto mucho más difícil para nosotros”, precisó.

“Le dije a Xi que preferiría que no diera o vendiera nada de eso a Irán, y en general no lo hizo”, añadió.

Además, aludió al poder nuclear conjunto de Estados Unidos, Rusia y China, e hizo un llamamiento a un acuerdo de desnuclearización que implique a las tres potencias.

“No necesitamos ser capaces de destruir el mundo 300 veces, es terrible. Si pudiéramos lograr un acuerdo de desnuclearización me encantaría”, apuntó el republicano.

Aseguró en ese sentido que una de las otras dos potencias está más dispuesta a tal acuerdo que la otra, pero no quiso especificar cuál.

Recordó que Estados Unidos es el país con más armas nucleares, seguido por Rusia, mientras que China “está por detrás pero lamentablemente está acercándose, poniéndose al día”.