La Casa Blanca busca una reunión entre JD Vance e Irán en Pakistán, afirma CNN

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (EFE)

La Casa Blanca trabaja para reunirse el próximo fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y representantes de Irán para negociar el fin de la guerra, así lo informó este miércoles la CNN.

Dos altos cargos de la Administración explicaron a la cadena que la fecha del viaje, el lugar y los posibles asistentes aún no se han concretado.

El Gobierno de Pakistán se ha ofrecido como mediador en el conflicto, que comenzó el 28 de febrero con un ataque a gran escala de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el martes que Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner lideran las negociaciones con Irán para terminar el conflicto.

Teherán respondió este miércoles que considera “excesiva” la propuesta de 15 puntos de paz planteada por Trump y presentó su propio plan, que incluye condiciones como el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Según la CNN, representantes de Irán habrían informado a la Administración de Trump de que prefieren a JD Vance como punto de contacto.

La República Islámica desconfía de Witkoff y de Kushner, dado que mantenía negociaciones en curso con ellos para un acuerdo nuclear cuando Estados Unidos lanzó el ataque contra territorio iraní.

Vance es uno de los políticos republicanos más contrarios a involucrar al país en conflictos exteriores y, según el propio Trump, mostró poco “entusiasmo” con la guerra con Irán.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó este miércoles en conferencia de prensa que se haya producido algún cambio en la gestión de la guerra que otorgue un papel más activo al vicepresidente en las negociaciones con Irán.

“No creo que nada haya cambiado. El vicepresidente siempre ha sido un miembro clave: la mano derecha del presidente y un miembro fundamental de su equipo de seguridad nacional”, enfatizó. (Con información de EFE)