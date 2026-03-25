Robots humanoides en Washington: Melania Trump presenta a ‘Figura 3’ en acto oficial de la Casa Blanca

“Figura 3” Robot controlado 100% por Inteligencia Artificial La primera dama sorprendió al llegar acompañada de un robot con inteligencia artificial durante una cumbre sobre educación y tecnología.

La Casa Blanca vivió una escena poco habitual cuando Melania Trump abrió una cumbre internacional caminando junto a “Figura 3″, un robot humanoide diseñado en Estados Unidos y presentado como ejemplo del futuro educativo que imaginan las autoridades.

La reunión, enfocada en impulsar el aprendizaje infantil a través de la tecnología, convocó a primeras damas de 45 países y a representantes de empresas tecnológicas para conocer la iniciativa Fostering the Future Together.

Humanoide presentado como símbolo del nuevo modelo de aprendizaje

El robot, que saludó a los asistentes en varios idiomas antes de abandonar la sala, fue introducido como el primer humanoide presentado en un evento oficial de la Casa Blanca.

Melania Trump explicó que su presencia busca mostrar cómo la inteligencia artificial podría integrarse al aprendizaje doméstico en los próximos años.

En su mensaje de apertura, la primera dama afirmó que la educación de la siguiente década estará marcada por la presencia de asistentes tecnológicos y “educadores humanoides”, capaces de acompañar a niños y adolescentes en su formación diaria.

“Muy pronto, la inteligencia artificial pasará de nuestros teléfonos a humanoides que brindarán utilidad”, señaló.

La tecnología como parte de la protección y el futuro educativo

Durante las sesiones, representantes de 28 empresas tecnológicas expusieron propuestas sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en ambientes educativos, así como herramientas para mejorar el acceso y la seguridad digital para niñas y niños.

La iniciativa presentada por Melania Trump busca articular esfuerzos internacionales para incorporar tecnologías emergentes sin descuidar la protección de la infancia.

El evento cerró con un mensaje orientado a promover un uso equilibrado de la tecnología, mientras “Figura 3″ se convirtió en el símbolo inesperado de una discusión que, según las participantes, apenas comienza y tendrá impacto directo en la manera en que las próximas generaciones aprenderán y se relacionarán con la IA.

Encuentro para mejorar la educación internacional

La cumbre formó parte de una serie de reuniones en Washington, iniciadas el martes en el Departamento de Estado, enfocadas en compartir estrategias comunes para el desarrollo infantil. Melania Trump encabezó las mesas de diálogo junto a representantes de Francia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Polonia, Panamá, Sierra Leona, Malaui y Kosovo.

Brigitte Macron, primera dama de Francia, destacó el trabajo previo de Melania Trump en campañas contra el ciberacoso y señaló la urgencia de limitar la exposición de menores a pantallas y teléfonos móviles. El encuentro también reunió a figuras como Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí, y Olenna Zelenska, primera dama de Ucrania, además de delegaciones de Bolivia, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.