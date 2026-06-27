Dinamarca registra temperatura récord alcanzando los 37 grados

Ola de calor en Europa (Edgar Sapiña Manchado/EFE)

El Reino de Dinamarca registró este sábado la temperatura más alta desde que empezaron los registros en 1874 en el país nórdico, donde los termómetros señalaron el valor récord de 37 grados.

“Hoy alcanzamos con 37,0 grados la temperatura más alta registrada en la historia del tiempo danés”, precisó en su cuenta de X el Instituto Meteorológico Danés (DMI).

Se trata de “la temperatura más alta registrada en Dinamarca desde que empezamos a registrar la temperatura de forma sistemática en 1874”, agregó la institución, que advirtió de que aún es preciso revisar la medición de este sábado.

“Revisaremos y verificaremos la calidad de todas las mediciones después del fin de semana, pero, por el momento, no tenemos motivos para creer que no sean correctas”, señaló el DMI.

Esto ocurre debido a la presencia de una ola de calor “sin precedentes” que se lleva a cabo en Europa, donde otra países como Alemania, República Checa y Suiza registran también temperaturas récord.

Según los especialistas, la ola de calor se produjo por un fenómeno meteorológico conocido como “bloqueo Omega”, que encierra una masa de aire caliente sobre la región durante días y dificulta el ingreso de aire fresco. Esta situación elevó las temperaturas entre 16 y 18°C por encima de los valores habituales para la época en muchos puntos de Europa central y oriental.

Esta provocó en Dinamarca la noche más cálida de la historia, con un temperatura mínima de 22.7°C en la isla de Fano, superando el umbral de una noche tropical. Las autoridades emitieron alertas por el calor extremo en todo el país y limitaron el tránsito de vehículos muy pesados durante las horas de mayor temperatura para proteger el asfalto. El promedio de máximas en junio durante la última década apenas supera los 19°C, lo que resalta el carácter inusual de las temperaturas registradas este sábado.