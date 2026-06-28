680,000 niños necesitan ayuda humanitaria en Venezuela, tras el doble terremoto: Unicef

Doble terremoto en Venezuela Niños juegan fútbol frente a un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira (Henry Chirinos/EFE)

La agencia de la ONU para la infancia (Unicef) estima que 1.8 millones de personas, entre ellas 680,000 niños y niñas, necesitan asistencia humanitaria urgente tras los terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio.

“Los hospitales están operando por encima de su capacidad, miles de niños y niñas no tienen acceso confiable a agua potable y muchas escuelas han sufrido daños. Unicef está trabajando junto al Gobierno de Venezuela y sus aliados para ampliar el apoyo a los niños y sus familias, y será fundamental contar con financiamiento continuo para sostener esta respuesta en las próximas semanas”.

Los hospitales de Caracas y los estados La Guaira, Carabobo, Aragua y Falcón han sufrido graves daños, llevando a algunos establecimientos a una situación crítica y afectando la atención de niños y mujeres embarazadas. Solo en el Distrito Capital, la información preliminar indica que 432 escuelas —más de un tercio del total de escuelas del distrito— han resultado dañadas, lo que dificulta la continuidad de la educación de los niños y niñas.

“Tras tres días de respuesta, la magnitud de las necesidades comienza a ser más clara”, afirmó Manuel Rodríguez Pumarol, Representante de Unicef en Venezuela.

Un análisis satelital preliminar determinó que casi un tercio de los edificios en una de las zonas más afectadas evaluadas hasta el momento, Catia La Mar, en el estado La Guaira, presentan daños.

Se espera que la cifra aumente una vez que concluyan las evaluaciones en otros estados. Las autoridades están habilitando las escuelas que no sufrieron daños como albergues temporales para las familias desplazadas.

Bebé rescatado cuatro días después

Equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos pudieron sacar con vida a un bebé de los escombros de un edificio que se derrumbó en Venezuela tras el doble terremoto registrado el miércoles, informó este sábado la Embajada del país norteamericano.

“Contra todo pronóstico, la esperanza perdura”, señaló la legación en una publicación en Instagram, donde compartió un video en el que se ve a los rescatistas cargando al bebé que llora.