Soldados mexicanos sacan vivo a niño de 11 años de los escombros en Venezuela tras 72 horas atrapado

Doble terremoto en Venezuela Momento del rescate del menor por elementos del Ejército mexicano

Elementos del Agrupamiento Yumare del Ejército Mexicano rescataron con vida a un niño de once años en la ciudad de Caraballeda, estado de La Guaira, informó la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela”, escribió la mandataria encargada en sus redes sociales.

El rescate ocurrió cerca de la medianoche del sábado 28 de junio, en el estado más afectado por los dos terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles, que ha dejado un saldo provisional de casi 1,500 muertos.

En el video que acompañó el mensaje de Rodríguez puede observarse que en el rescate del menor participaron elementos del Ejército mexicano que se desplazaron al país suramericano para atender las labores de rescate de sobrevivientes de los devastadores sismos.

El rescate es resultado del despliegue humanitario que México puso en marcha horas después de los terremotos. El contingente está integrado por elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, quienes conformaron el agrupamiento “Yumare”.

En total, fueron enviados 261 efectivos entre médicos, camilleros, enfermeros y personal especializado en búsqueda y rescate. La misión también cuenta con 18 perros entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas.