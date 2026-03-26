Matan a trabajadora en Pokémon Center de Japón y el agresor se suicida

Ataque en Pokémon Center de Japón La agresión ocurrió con el centro comercial abierto, causando conmoción y momentos de pánico en los compradores del lugar.

Una tragedia ocurrió este jueves 26 de marzo luego de un ataque con arma blanca en Japón. Un hombre acuchilló a una empleada del Centro Pokémon, una tienda comercial de Ikebukuro y posteriormente se suicidó con la misma arma. El departamento de Policía japonés confirmó los hechos luego de los momentos de consternación.

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De acuerdo con los reportes oficiales un hombre ingresó al local aproximadamente a las 19:16 horas locales y se dirigió directamente al mostrador, donde atacó a la trabajadora del lugar apuñalándola múltiples veces para quitarle la vida en el segundo piso de Sunshine City.

Posteriormente, el agresor se autolesionó mortalmente con la misma arma. Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano, donde fallecieron en el transcurso de una hora, informó la policía. El suceso se produjo mientras el centro comercial estaba abierto al público y concurrido por familias, niños en período de vacaciones de primavera y turistas extranjeros

La comisaría de Sugamo de la policía metropolitana investiga el caso como un homicidio. Fuentes de investigación citadas por medios japoneses indicaron que la agencia había recibido previamente consultas relacionadas con posibles conductas de acoso vinculadas a la víctima, aunque el móvil exacto del ataque aún no ha sido determinado.