Indonesia prohíbe redes sociales en medio de presión global a tecnológicas

Prohibición de redes sociales a menores de 16 años de edad en Indonesia

El gobierno de Indonesia implementó esta semana una prohibición que impide a menores de 16 años acceder a plataformas digitales como Youtube, Tik Tok, Facebook e Instagram, en una de las medidas más restrictivas a nivel mundial sobre el uso de redes sociales por parte de jóvenes.

Según el gobierno indonesio, la regulación afecta a cerca de 70 millones de menores, es decir, el 25 por ciento de la población del país y convierte a Indonesia en el primer país del sudeste asiático en adoptar una política de este tipo. La implementación será gradual e incluirá la desactivación progresiva de cuentas que no cumplan con el nuevo límite de edad.

La ministra de Comunicaciones en Indonesia, Meutya Hafid, explicó que la medida busca proteger a los menores de riesgos como la pornografía en línea, estafas, acoso cibernético y la adicción digital. Asimismo, advirtió que “no hay espacio para compromisos respecto al cumplimiento”, al tiempo en que instó a las plataformas a ajustar sus servicios a las nuevas reglas.

Entre las aplicaciones consideradas de alto riesgo se encuentran Threads, X (antes Twitter), Bigo Live y Roblox. Algunas de estas ya han comenzado a acatar la normativa, mientras que el gobierno no descarta imponer multas o incluso prohibiciones nacionales a quienes incumplan.

La decisión ha sido respaldada por organizaciones de seguridad digital. La activista y fundadora de una organización gubernamental con sede en Yakarta, Diena Haryana, señaló que diversos estudios evidencian impactos negativos en la salud mental de los niños por el uso temprano de redes sociales. “Los niños necesitan aprender usar esta tecnología en el momento adecuado y con la orientación adecuada”, afirmó.

No obstante, expertos advierten sobre los desafíos en la aplicación de la medida. Entre ellos destaca la posibilidad de que los menores evadan las restricciones mediante herramientas como redes privadas virtuales (VPN), lo que podría limitar la efectividad de la política.

La iniciativa de Indonesia se suma a una tendencia global creciente. En diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país en restringir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, logrando la eliminación de millones de cuentas asociadas a niños. Recientemente, el parlamento de Reino Unido avanzó en propuestas similares a endurecer el control sobre el acceso juvenil a estas plataformas.

El endurecimiento regulatorio coincide con un mayor escrutinio sobre las grandes tecnológicas. En el transcurso de la semana, un jurado en Estados Unidos determinó que la plataforma Meta, propietaria de Facebook, y Youtube diseñaron productos adictivos que causaron daños a los jóvenes. Ambas compañías fueron condenadas a pagar 6 millones de dólares en daños a una joven afectada , en un fallo considerado precedente para cientos de demandas similares.

En ese contexto, la medida indonesia representa un punto de inflexión en la política digital del sudeste asiático, una región con alta demanda de internet entre la población joven.

La creciente ola de regulaciones refleja preocupaciones globales sobre la salud mental juvenil, la exposición a contenido inapropiado y la responsabilidad de las empresas tecnológicas, marcando un nuevo capítulo en la relación entre tecnología, menores y control estatal.

La Crónica de Hoy 2026